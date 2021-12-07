İBB’den Melen Barajı paylaşımı: 5 yıl önce bugün bitecekti

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "7 Aralık 2016 saat 14.59’da" biteceği açıklanan ancak hâlâ bitirilmeyen Melen Barajı ile ilgili paylaşımda bulundu. Ongun, "Melen Barajı 5 yıl önce bugün, bu saat, bu dakikada bitecekti. Bitmedi. Gövdesindeki çatlak tamir edilemedi, İBB’ye herhangi bir bilgi de verilmedi” dedi.

Sözcü İstanbul

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Yapımı yılan hikayesine dönen, son dönemde yapılan incelemelerde gövdesine çatlaklar olduğu tespit edilen ve milyonlarca liralık maddi kayıp yaşattığı belirtilen Melen Barajı tartışılmaya devam ediyor.

TARİH VE DAKİKA VERMİŞTİ

2015'te dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysi Eroğlu, barajın bitirilmesi için tarih ve dakika vermiş, “7 Aralık 2016 saat 14.59'da Melen Barajı bitiyor” demişti. Aradan geçen 5 yılda baraj hala bitmedi. İBB Sözcüsü Murat Ongun da bu sözlere göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

“ÇATLAKLAR TAMİR EDİLMEDİ, İBB’YE BİLGİ VERİLMEDİ”

Ongun, “Melen Barajı 5 yıl önce bugün, bu saat, bu dakikada bitecekti. Bitmedi. Gövdesindeki çatlak tamir edilemedi, İBB'ye herhangi bir bilgi de verilmedi” dedi.

ZARARI 460 MİLYON TL

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, bitirilememesi yıllardır tartışma konusu olan Melen Barajı yüzünden İSKİ'nin yaşadığı maddi kaybın 460 milyon TL olduğunu açıklamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Melen Barajı'nın bitirilmesi için bu kez 2022 sonuna tarih vermişti.

İSKİ'nin 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuyu gündeme getiren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Baraj, mühendislik ve müteahhitlik hataları sonucu yanlış imal edildiği için çatladı. 2040, 2050, 2071'e kadar su sorununu çözeceğinden bahsederken belki de elimizde hiç kullanılamayacak ve milyarlarca para ödenmiş bir Melen Barajı'nın mühendislik faciası nedeniyle İstanbulluların sırtına yük olarak kalması söz konusu olacak” ifadelerini kullanmıştı.

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