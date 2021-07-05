İBB’den riskli konutlar için yeni proje

İBB, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak yeni bir sistemi devreye aldı.

İBB şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ'ın ortaklaşa yürüttüğü “istanbulyenileniyor.com” platformunun tanıtım toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yeni sistemde kentsel dönüşüm başvuruları tek bir merkezde toplanacak, sürecin garantörü de İBB Şehircilik Grubu şirketleri KİPTAŞ, İmar AŞ ve BİMTAŞ olacak.

ÖNCELİK 1999'DAN ÖNCE YAPILAN BİNALAR

Yeni sistem hakkında bilgi veren KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt “İlk etapta 1999 depremi öncesinde yapılan, mülkiyet sorunu olmayan, aynı parselde birden fazla yapının olduğu taşınmazların yenilenmesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

Sürecin, başvuru, teklif ve uzlaşma aşamalarından oluşacağını anlatan Kurt, “İstanbul'da yapısının riskli olduğunu düşünen herkes bu adresten başvurularını yapabilecek. Teknik uzmanlarımız mülkiyet, plan ve bölgedeki satış rakamlarından oluşan bilgi föyünü vatandaşa ulaştıracak. Teklif aşamasına geçmek isteyenler üçte iki çoğunluğu sağlayıp bize başvurmaları halinde bir reçete çıkaracağız. En uygun maliyetle teklifte bulunacağız. Eğer vatandaşlar teklifi kabul eder yenileme bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu sağlayarak sistemimize başvurursa vatandaşlarımızla uzlaşarak tahliye,yıkım ve yapım sürecine başlayacağız. Hak sahipleri, yüklenici ve finans kuruluşlarını bir araya getirmeden tüm sistemin garantörü, grup şirketleri olarak biz olacağız. istanbulyenileniyor.com veya 444 0604 çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilir. Mobil araçlarımız da yarından itibaren bilgilendirme için Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden, Anadolu yakasından da Üsküdar'dan hareket edecek” diye konuştu.

“VATANDAŞ İLE FİRMALAR ARASINDA TEMİNAT OLACAĞIZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurdukları yeni sistemde vatandaşla yüklenici firmalar arasında teminat olmayı amaçladıklarını ifade ederek kentsel dönüşümün sadece rant yoluyla, imar artışıyla ya da sübvansiyonla gerçekleştirilemeyeceğini belirtti. Bunun çok kötü örnekleri olduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Bir belediye, bir kişi, bir bakanımız ya da bir başkası, ‘Kentsel dönüşüm' dediğinde vatandaşın tüyleri diken diken olur duruma geldi bu yılların verdiği deneyimlerle.

* Şimdi bunu başka bir eksene döndüreceğiz; müşterek ortak akılla. Onun için istanbulyenileniyor.com'a hepinizi, sıkıntısı olan vatandaşlarımızı bekliyoruz.

* Bu anlamda bir planı uygulamak, süreci uygulayıp ya da uygulamamak yine vatandaşlarımızın elinde. Yani vatandaşlarımız imza atmadan, geçerli yeterli sayıyı bulmadan hiçbir kurumun oraya girme yetkisi yok.

* O bakımdan, bu anlamda diyoruz ki; ‘Hayatlarımız, yaşamlarımız yıkılmasın' diye gelin, İBB'nin garantörlüğünde, şeffaf bu sistemle kentsel dönüşüm noktasında İstanbullularla birlikte çok hızlı yol alalım.

DEPREM KURULU ÇAĞRISI

İmamoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm meselesine başından beri seferberlik ruhuyla baktıklarını belirterek bu kapsamda, devletin ve konunun tüm paydaşlarını içine alan bir “Deprem Kurulu” kurulması taleplerinin olduğunu yineledi.

İmamoğlu, “Hızlı hareket etmeliyiz. Üzerimize düşeni yapma konusunda gayret içerisindeyiz. Bütün kurumlarımızın iş birliği ile böylesi büyük bir çatı altında bir Deprem Kurulu'nun oluşması, içinde bilimin, finansmanın, tekniğin, yerel yönetimlerin, devletimizin bütün kurumlarının içinde olduğu; her gün sabah kalktığında işinin bu olduğu; başka hiçbir işinin olmadığı bir mekanizmayı İstanbul’da kurup, bu İstanbul’un derdini bir arada çözmenin yeminini edip, altına imza atmamız lazım. Başka türlü olmaz” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, “Herkesin bir bayrak çekip, ‘Ben, şunu yaptım. Ondan daha çok yaptım ya da ben bunu yaptım' demesine gerek yok. Allah aşkına, burada insanlarımızın canından bahsediyoruz. Akşamdan sabaha yıkılma tehdidi ile binlerce binanın varlığından bahsediyoruz” diye konuştu.

DEPREM OLMADAN ÇÖKEN BİNALARA DİKKAT ÇEKTİ

Yakın zamanda yaşanan bina çökmelerinden örnekler veren İmamoğlu, Sarıyer ve Zeytinburnu'ndaki yıkımlarda şans eseri can kaybı olmadığını, Kartal'daki çökmede ise birçok vatandaşın enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdiğini hatırlattı.

İmamoğlu “Şans eseri yaşayan, şans eseri böyle bir olayı henüz yaşamamış ama her an yaşayabilir binlerce bina ile karşı karşıyayız. Hızlı hareket etmeliyiz” dedi.

Bu işin siyaset mecrasıyla çözülemeyeceğinin altını çizen İmamoğlu, yarışmacı ve kurumsal rekabete ihtiyaç duyulmayan bir iş birliği sürecinin başlatılması gerektiğine vurgu yaptı. İmamoğlu, vatandaşlara da maddi kaygılarını öne çıkaracak tavırlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

“İSYAN EDEREK İZLİYORUM”

Kentlerde imar artışının, kentsel dönüşümün çözüm modeli olamayacağını yineleyen İmamoğlu, “Bunu, bir belediye başkanı kolay kolay söyleyemez. Hiçbir kişi, imar artışı ile bir kentsel dönüşüm modelinin tarafı olamaz. İstanbul, bugün 22 milyona yakın nüfusu besleyecek konuta sahip. Böylesi bir ortamda, hala, ‘2 milyon daha nüfus ekleyeceğiz. Bir proje yapacağız' diyen aklı da şaşırarak, üzülerek, hatta isyan ederek izliyorum” dedi.