İBB’den ‘Süleymaniye’ kararı

İstanbul’un UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden yer alan tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde tarihi yapıların yıkımına neden olan ve bölgeyi taklit yapılarla inşaat alanına çeviren yenileme projesi, İBB tarafından durduruldu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile tarihi Süleymaniye Mahallesine bir rant alanı olarak bakan tüm eski projeleri durdurduklarını duyurdu.

Polat, Süleymaniye Mahallesi'nin 1985 yılında UNESCO tarafından “Osmanlı Mahallesi” özelliği nedeniyle “Dünya Mirası” ilan edildiğini hatırlatarak “Dünyanın eşsiz Osmanlı ahşap yapılar dokusu nedeniyle UNESCO tarafından korumaya alınan bu alan 2011-2019 arasında paramparça edildi” dedi.

“400 KONAK 10 YILDA YOK EDİLDİ”

Polat şöyle devam etti:

* Yenileme alanı statüsü sonrası mahalleli kovuldu, binalar yerlerine Sulukule benzeri yapılar yapılmak için çeşitli vandalizmlerle yok edildi.

* 400'e yakın tarihi ahşap konak son 10 yılda ya tamamen yok edildi ya da artık onarılamayacak kadar tahrip edildi. Dünyanın en özel tarihi Osmanlı kent dokusu ve sivil mimarlığının en güçlü kanıtı saçma sapan binalar dikilmek için yok edildi.

* İnsanlar buradan koparıldı. Göreve başladığımızda mahalleyi baştan başa taklit yapılarla inşaat alanına çeviren yenileme avan projesini durdurduk.

* Süleymaniye'nin tüm tarihi binalarını tek tek tespit ettik. Dünya miras alanımız Süleymaniye'yi bu katliamın elinden can çekişirken aldık.

* Süleymaniye eşsiz bir tarihi hazinedir, ağır yaralıdır. Süleymaniye'yi ilgili tüm paydaşlarla birlikte kurtaracağız.

2 YILDIR İNŞAATLAR DURDU

Polat, SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede 2019 yılında göreve geldiklerinde yok edilmiş bir alanla karşılaştıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

* Eski Osmanlı evleri yıkılmış durumda maalesef. Elimizde o evlerin çizimleri ve belgeleri var. Aslına uygun olarak binaları yeniden yapmaları halinde bize gelen projelere onay veriyoruz.

* Mahallenin ruhunu ve mimari karakterini bozan bu projelere onay vermediğimiz için alandaki inşaat faaliyetleri de 2 yıldır durdu.

* İBB olarak bölge için bir kentsel tasarım projesi başlattık. Mahallede İBB'ye ait alanlar var.

*Oralarda da örnek restorasyon projelerine başlayacağız. Biz bu tarihi mahalleyi bir inşaat proje alanı olarak değerlendirmiyoruz.

* Bu alan dünya mirası tarihi alandır, burada yapılacak tüm çalışmalar bu dünya mirasının dokusu ile geleceğe aktarılması için yapılacak.

* Çok ağır tahribat gördü ama dünya mirası kimliğini kaybettirmesen tarihi yapıları yeniden asli kimliği ile yeniden restore etmeliyiz.

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