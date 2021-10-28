İBB’den taksi mesajı: Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul’daki taksi sorununu çözmek için çok iyi çalıştık. Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından kentteki taksi sorununa dair bir mesaj paylaştı.

“İSTANBULLULAR MÜSTERİH OLSUN”

İstanbul'daki taksi sorununu çözmek için çok iyi çalıştıklarını belirten Ongun, şunları söyledi:

* Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz.

* İBB, bu bozuk sistemden beslenen bir avuç rantiyerle baş edecek güçtedir. İstanbullular müsterih olsun.

5 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİNE 10’UNCU RET

İBB'nin İstanbul'un kangrene dönen taksi sorununu çözmek için önerdiği 5 bin yeni taksi teklifi, bugün, hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME tarafından 10'uncu kez reddedildi.