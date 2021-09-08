İBB’den tsunami tehlikesine karşı önlem

İstanbul'da beklenen deprem sonrasında olası bir tsunami riskine karşı İBB, sahil kesimlerine 'tsunami taliye yolu' tabelaları yerleştiriyor. İlk olarak Büyükçekmece'ye yerleştirilen tabelalar 16 ilçeye daha yerleştirilecek.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB, kentte beklenen deprem sonrasında oluşabilecek tsunami tehlikesine karşı harekete geçti.

İBB, sahil kesimlerini etkileyeceği düşünülen tsunami nedeniyle taliye yolu tabelaları yerleştiriyor.

Vatandaşlar tabelalardaki yönlendirmeleri takip ederek güvenli bölgeye ulaşacak.

İlk olarak Büyükçekmece ilçesine yerleştirilen tsunami taliye yolu tabelaları, 16 ilçeye daha yerleştirilecek.

“6 METRELERE VARAN TSUNAMİ DALGALARININ OLUŞMASI BEKLENİYOR”

Tabelalar hakkında bilgi veren İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, “Depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek, kalması muhtemel bu alanlardan vatandaşların uzaklaşmasını gerektiğini gösteren tabelalar bunlar. Bir sonraki tabelaya kadar yani güvenli bölgede olduklarını belirten tabelaya kadar İstanbulluların bu bölgeleri terk etmelerini bekliyoruz. Bizim Uzakdoğu’da gördüğümüz gibi 20-30 metrelik okyanusta görülen dalgalar gibi bir dalga yaratmayacak. Fakat İstanbul’da da özellikle su içerisindeki toprak hareketleriyle birlikte 6 metrelere varan tsunami dalgalarının oluşması bekleniyor.” dedi.

MARMARA DENİZİ’NDEKİ TSUNAMİLER

Kandille Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan tsunami bilgi notunda ise Marmara Denizi’ndeki tsunami tehlikesiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor:

* Yaklaşık 8 büyüklüğündeki 1509 İstanbul depremi Bolu'dan Edirne'ye kadar hissedilmiş ve hasara yol açmıştır.

* Yaklaşık 6 metre olduğu düşünülen tsunami dalgaları Yenikapı'da surları aşmıştır. 10 Temmuz 1894 tarihli İstanbul depremi sadece Anadolu'da değil, Bükreş ve Girit'te bile hissedilmiştir.

* Deniz seviyesi önce alçalmış, daha sonra kuvvetli dalgalar İstanbul kıyılarını vurmuştur. 18 Eylül 1963 tarihli 6.3 büyüklüğündeki Doğu Marmara depremi sonrasında Mudanya kıyılarında tsunami izleri gözlemlenmiştir (deniz kabukları vb.). 17 Ağustos 1999 İzmit Depreminin de depremin tetiklemiş olduğu bir heyelan neticesinde tsunami oluşturduğunu yapılan araştırmalar göstermiştir.

* Tütünçiftlik ve Hereke dolaylarında 2.6 metre, Değirmendere'de de 2.9 metreye varan tsunami bilgileri edinilmiştir.

* Marmara Denizi için gerçekleştirilen çeşitli modelleme çalışmaları ilk tsunami dalgasının deprem oluş zamanından sonra 10 dakika içinde, en yüksek tsunami dalgasının da yaklaşık 60-90 dakika arasında kıyılara varacağını göstermektedir.

* Yine aynı çalışmalar doğrultusunda özellikle Adalar başta olmak üzere Doğu Marmara'nın daha yüksek tsunamiye maruz kalacağını göstermektedir.