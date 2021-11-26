İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 11. kez reddedildi

İstanbul’un taksi sorununu çözmek için İBB’nin önerdiği 5 bin yeni taksi teklifi, hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME tarafından 11’inci kez reddedildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar “Kişilere verilmiş sözünüz mü var dediler, bizim 16 milyon insana verilmiş sözümüz var. Bu talebi dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlık ettiği toplantıda İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 11'inci kez oya sunuldu. Teklif tartışmalar arasında çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile 11'inci kez reddedildi.

“KİLİT SORUN PLAKA MÜLKİYETİ”

Oylama öncesinde teklifle ilgili bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir şu ifadeleri kullandı:

* Bu konuyu çok konuştuk. Sadece 2 noktaya dikkat çekmek istiyorum. 1986 yılındaki taksi esnafı için çıkarılan 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı. Amaç bölümünde ‘plaka karaborsacılığının ve korsan taşımacılığın engellenmesi' ibaresi var. 1998'de kararnamesi servis araçları ilave edilirken ilginç bir şey oluyor ‘kara borsacılığın engellenmesi' ibaresi çıkarılıyor. Bugünlerin o günlerin tasarlandığını gösteren bir değişiklik.

* Kararname plaka sahiplerinin direksiyon başında olmasını da öngören bir kararname. Bu çok tartışıldı. Herkesin bir plakası var ve hepsi esnaf dendi. Bizde kayıtlı 17 bin 395 taksinin 20 bin sahibi var. Plaka sahipleri içinde kadınların oranı yüzde 35. Sokakta kadın şoför gören var mı bilmiyorum. Taksi plakası sahiplerinin ne kadarının esnaf olduğunu gösteren bir veri.

Demir, sorunun kilit noktasının plaka mülkiyeti olduğunu vurgulayarak “Bu mülkiyet şahısların elinde olduğu sürece bu sistem değişmez. Kilit nokta mülkiyetin kamuda olması. Mülkiyet kamuda, işletme özelde olabilir” dedi.

“GEZİ PROVOKATÖRLERİ” ÇIKIŞI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu teklifi karşı olduklarını bir kez daha dile getirerek ilginç bir çıkışta bulundu. Aksu “Gezi eylemlerinde provokatörlük yapan, otobüsleri yakıp devletimizin aleyhine ‘katil polis' diye bağırarak duvara yazı yazan, devlet başkanlarımıza hakaret eden, hakkında terör savcılığında soruşturma yürütülen korsan taşımacılar belediyemize gelerek Toplu Ulaşım Hizmetleri'nde görüştüklerinin fotoğrafları ve belgeleri var. 20 bin bin gönüllü müfettiş olacak denilen kişiler bu devlet düşmanı korsanlar mıdır? Bu kişilere verilmiş olan veya farklı gruplara verilmiş olan sözler mi var? Sizi bilime, hukuka uymaya davet ediyorum. İstanbul’da esnafın belli paralar ödeyerek, taksi plakasını yok etmek için korsanla iş birliği içerisinde çalışıldığı görülüyor” dedi.

“EĞİTİM VERİN”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel “Size 1000 taksi verdik. Hiçbir değişiklik olmadı. Eski sistem devam ediyor. Bu 1000 tane daha sorunlu aracı sisteme sokmak demek. Bu şartları o arkadaşlara uygulayın. Öncelikle şoförlerin eğitimini yapın, pandemi bahane edildi bir sürü şey için. Fikrimiz değişmedi, 12 kez gelsin yine reddederiz. Bu iş siyasi oldu, burası teknik bir kurul” dedi.

“EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRMİYOR”

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Aksu'nun iddialarına cevap verme gereği bile duymadığını söyledi. Cihan, Yücel'e de şöyle cevap verdi:

* Eğitim vermek sistemi değiştirecek mi? Sizin döneminizde 1400 şoföre eğitim verdiniz değişti mi sistem? Bu mümkün değil. Pandemi nedeniyle durmuştu ocak ayında eğitimler başlıyor. 1000 aracın taksiye dönüşümü de sahipliliği değiştirmiyor. Biz UKOME olarak şoförü seçebiliyor muyuz? Plaka sahibi seçiyor. Sistemin temelinde rant var, bu rant değişmeden İstanbul'da taksicilik hizmeti değişmez.

* Rantın taksi sistemine geri dönmesi gerek. 9-10-12 bin lira sistemde kazanılıyor, sistem dışına gönderiliyor. Aşağıdaki şoför eziliyor, araç dahi eziliyor, vuruk kırık araçları biniyoruz. Bu para plaka sahibine gidiyor, ama içeride kalmalı. Bu işten para kazanmak gibi bir amacımız olmadığını defalarca söyledik. Nasıl bir garanti istiyorsanız onu da veririz. Yeter ki kazanılan para sistemde kalsın ve sistem temelden değişsin.

“16 MİLYON İNSANA VERİLMİŞ SÖZÜMÜZ VAR”

Oturumu yöneten İBB Genel Sekreteri Çağlar da “Kişilere verilmiş sözünüz mü var dediniz evet bizim 16 milyon insana verilmiş sözümüz var. Bu talebi dile getirmeye devam edeceğiz. Amacımız insanların hayatını kolaylaştırmak. İstanbul'un nüfusu ikiye katlandı ama taksi sayısı değişmedi. Bunu 11 kez teknik olarak anlattık. Anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından teklif oyçokluğu ile reddedildi.

ZAM TEKLİFİ ALT KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Oturumda toplu ulaşım ücret tarifesi teklifi görüşüldü. Toplu taşıma, taksi, dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine enflasyon, yakıt değişimi ve asgari ücret değişimi baz alınarak ortalama yüzde 25 zam önerildi. Söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, esnafın zor durumda olduğunu belirterek taksi, dolmuş, minibüs, servis ve özel halk otobüsü taşımacılığı ücretlerine yüzde 60 oranında zam istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel “Son anda burada görüyoruz. Alt komisyona gelsin yoksa ret vereceğiz. Gelsin tüm paydaşlar ile tartışalım. Yüzde 25 zamma da el insaf diyorum” dedi. Çağlar “Son dakika olmasının nedeni kurlar çok hızlı değişiyor. Ortada bir mağduriyet var, yangın yeri var. Aciliyeti çerçevesinde hızla getirildi. Ekonomik koşullar nedeniyle getirdik. Alt komisyona sevk edelim bilgi verilsin ama bir ay beklemeden belki bir hafta sonra gündeme taşıyalım” diye konuştu. Zam teklifi alt komisyona sevk edildi. Toplu taşıma aracı kullanım belgesindeki yaş sınırı 26'dan 22'ye düşürüldü.

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