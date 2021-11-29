İBB’nin arkeolojik kazıda bulduğu 7 iskelet, toplu katliamın kanıtı olabilir

İBB, 1600 yıllık Bukoleon Sarayı’nda gerçekleştirdiği arkeolojik kazıda ani ölümle yaşamını yitirdikleri ve siyasi cinayete kurban gittikleri düşünülen 7 iskelete ulaşmıştı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 800 yıllık el yazması minyatürdeki figürleri paylaşarak, “Bukoleon Sarayı restorasyonunda yüzyıllar sonra ortaya çıkardığımız bu toplu katliam alanı böylesine büyük bir tarihi vakıanın günümüze ulaşmış en büyük kalıntısı olabilir” dedi.

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Sultanahmet’in sahil yolu kısmında bulunan 1600 yıllık Bukoleon Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı miras ekipleri, 2021 yılının ilk aylarında restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarına başlamıştı. İBB'nin çalışmaları sırasında arkeolojik kazıda 7 iskelete ulaşılmıştı. İskeletlerin tarihsel önemiyle ilgili İBB'den yeni açıklamalar yapıldı.

“TOPLU KATLİAMLA ALAKALI OLABİLİR”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 1204 yılında İstanbul'a saldıran Haçlı ordusunu, İstanbul'da muhtemelen Bukoleon Sarayı önünde gösteren 800 yıllık el yazması minyatürünü paylaşarak, “Restorasyonda ortaya çıkardığımız toplu ceset buluntusu tarihsel olarak çok büyük bir önem taşıyor” dedi.

Polat, açıklamalarını şöyle devam ettirdi:

“Eğer 4. Haçlı Seferi sırasında kuşatılmış sarayda bir çatışma ve sonrasında yaşanmış bir katliam ile ilgiliyse bu minyatür tam olarak bunun tarihsel kanıtlayıcısı. Ortodoks Doğu – Katolik batı arasındaki ayrışmanın en önemli tarihi vakıası bu olaydı.

Bukoleon Sarayı restorasyonunda yüzyıllar sonra ortaya çıkardığımız bu toplu katliam alanı henüz kamuoyunun ve medyanın yeterince ilgi göstermemesine rağmen böylesine büyük bir tarihi vakıanın günümüze ulaşmış en büyük kalıntısı olabilir.

“O SÖZÜN ARKA PLANI 200 YIL ÖNCEKİ BU KATLİAMDIR”

1453 fethinde Bizans saflarında yer alan Lukas Notaras'ın söylediği ünlü “Konstantinopolis’te Latin serpuşu görmektense Türk sarığı görmeyi yeğlerim” sözünün arka planı 200 yıl önceki bu katliamdır.

İstanbul tarihi için 4. Haçlı Seferi etkileri bakımından çok önemlidir.

İstanbul tarihi için bu çok önemli arkeolojik buluntu üzerinde çalışmalara devam edeceğiz.

Özellikle arkeometrik çalışmalar ve C14 incelemesi ile cesetlerin yaş tespitini yapacağız.”

“RESİMDEKİ ASKERLERİN CESETLERİ OLABİLİR”

Söz konusu minyatürün The Granger Collection'da bulunduğunu belirten Polat, “Bu cesetler resimde gördüğümüz askerlerin cesetleri olabilir. İşte heyecan duymaya değer müthiş bir arkeolojik buluntunun hikayesi. İBB Miras Bukoleon Şartı restorasyonunda nefesimizi tuttuk. Çalışmaya devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.