İBB’nin bütçe görüşmelerinde kur tartışması: Damat bakandan özür diliyorum, hakkını yemişiz

İBB’nin 2022 yılı bütçe görüşmelerine Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz tartışması damga vurdu. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, marketlerdeki yağ ve şeker kotasına, benzin istasyonları önündeki kuyruklara dikkat çekerek “Ben sayın damat bakanın bu kadar ileri görüşlü olduğunu bilmiyordum. Bu kürsüden kendisinden özür diliyorum. İstifa mektubunda ne demişti: 'At izi it izine karıştı, Allah sonumuzu hayır eylesin'. Hakkını yemişiz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde devam eden İBB 2022 yılı bütçe görüşmelerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bütçe sunumunun ardından, parti grupları bütçeyle ilgili konuştu, eleştirilerini yöneltti.

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “Bize engel olmayın diyor başkan. Ekrem bey yapmakta zorlandıklarında elinin kolunun bağlandığını söylüyor. Metro, yol yapmak istediniz engel olduk diyelim tasarruf edip bütçeyi yüzde 50 arttıracağı sözü verdi. Tasarruf yapmanıza kim engel oldu? Vaat etmesi kolay hayata geçirmesi çok zor” dedi.

“İMAMOĞLU ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRDÜ”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan konuşmasında İmamoğlu’nun, göreve geldiği günden bu yana iktidardan üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyerek “Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB, İstanbulluya hizmet edemesin diye, projeler ya tamamen reddedildi ya da menfaatlerine uygun yeni bir madde eklenerek meclisten geçirildi” dedi.

“AK PARTİ SEBEP, YOKSULLUK SONUÇTUR”

Yaşanan ekonomik krizle ilgili konuşan Özkan “128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervlerinin akıbetini sorduğumuzda ise çelişkili birçok yanıt aldık hepsi de birbirinden alengirli… 128 milyar doların hesabını doğru düzgün veremeyenler, buharlaştırıcıların kimliğini söyleyemeyenler, 100 dolar ve üstü döviz alım-satımına kimlik zorunluluğu getirdi. AK Parti sebep, yoksulluk sonuçtur” dedi.

“DAMAT BAKANDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Özkan eleştirilerini şöyle sürdürdü:

* Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek benzin zammı yapıldı dün gece. Ben 80 kuşağıyım kuyrukları görmedim. Ama şimdi benzin istasyonlarında kuyruklar var, bunlar varlık kuyruğu mu? Marketlere gidin bakın şeker ve yağ kotası var. Bunlar daha iyi günlerimiz.

* Ben sayın damat bakanın bu kadar ileri görüşlü olduğunu bilmiyordum. Hakkını yemişiz, bu kürsüden kendisinden özür diliyorum. İstifa mektubunda ne demişti: ‘ At izi it izine karıştı, Allah sonumuzu hayır eylesin'. Hakkını yemişiz.

“FETÖ ELEBAŞINI AFFEDECEKSİNİZ DİYE KORKUYORUM”

Özkan, ülkenin geldiği noktada nakit para girişini de ’15 Temmuz'un finansörü’ olarak ilan edilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’den sağlandığını hatırlatarak “Araplar batacak KOBİ'leri, sanayicileri 3 kuruşa almaya geldiler. Paranın sizin için dini imanı yok. Hain FETÖ elebaşı 20 milyar yatırım yapacağım dese adamı affedeceksiniz diye korkuyorum” diye konuştu.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI PAYLAŞTI

Özkan konuşmasını “21 yıl önce Ak Parti genel başkanı seçim çağrısı yaparken ne söylemişti: ‘Şu anda millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? Öyleyse tek çözüm kalıyor seçim, seçim, seçim” çağrısıyla bitirdi.

“AK PARTİ’YE KARŞI KOMPLEKSİ VAR”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek “İBB Başkanı’nın AK Parti’ye karşı kompleksi var. ‘Yalancı, tedavi ol' gibi hakaret cümleleri kullandı. İstanbul; sözün, edebin, ahlakın zirve yaptığı bir kenttir. Sayın Başkan, meclise girdiği andan itibaren hakaretlerle başladı. CHP'lilerin mührü eline geçirdiğinde nasıl davranacağını göstermiş oldu” dedi.

“DÖVİZ DÜŞECEK, HER ŞEY YOLUNA GİRECEK”

İmamoğlu'nun bütçe konuşmasında Türkiye'deki ekonomik durumuna ilişkin yaptığı tespitlere de tepki gösteren Göksu şunları söyledi:

* Burası TBMM'ymiş, Türkiye bütçesi konuşuluyormuş gibi davrandı. Seçim beyannamesini açıkladı. Kariyer planlaması ile ilgili bir konuşma yaptı. Yandaş arkadaş da takviyede bulundu.

* Dünyada bir takım ekonomik çalkantılar var. Türkiye'de ekonomik çalkantı var mı var. Bunu sorun olarak gören vatandaşlara anket şirketi sormuş:' Kim çözer?' diye. Yüzde 38.3 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 11.7 Kemal Kılıçdaroğlu demiş.

* Yarın seçim olsa CHP'ye oy verecek seçmen bile ‘ekonomiyi Kılıçdaroğlu çözer' diyememiş. Size devşirme yapan bir anket şirketi bu. Sandık gelecek, dersinizi alacaksınız.

* Başkan seçim beyannamesi açıkladı ama halk ekonomiyi çözecekler arasında İmamoğlu'nu söylememiş. Her ülkenin tarihinde bunlar olur. Bu süreci düze çıkartacak olan yine Recep Tayyip Erdoğan'dır.

* Bu milletin AK Parti ile kurduğu gönül bağı devam ediyor. Döviz yükseldikçe seviniyorsunuz ama döviz düşecek her şey yoluna girecek 2023 yılında yolumuza devam edeceğiz.

“SİMÜLASYON VE İLLÜZYON”

Göksu, İBB bütçesinin de ‘simülasyon ve illüzyondan’ ibaret olduğunu savunarak bütçede merkezi hükümetten gelecek payın çok yüksek tutulduğunu, bütçeyi hazırlayanların İmamoğlu'na değil Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğini söyledi, İBB'nin engellenmediğini merkezi idarenin ödeneğinde hiçbir kesinti olmadığını belirtti.

İBB'den CHP'li olmadığı için 13 bin kişinin işten atıldığını 45 bin kişiyi işe aldığını savunan Göksu “İmamoğlu da dedi ki; '16 milyon İstanbullu benim çalışanım.' İstanbullu senin işçin değil patronun” dedi.

Göksu “Kanal İstanbul'a, Yeni Havalimanı'na, 3. Köprü'ye karşısınız Türkiye'nin menfaatini istemeyen güçlerle aynı safta yer alıyorsunuz” diye konuştu.

“AK PARTİ’NİN YAPTIKLARINI ÇIKARIRSANIZ GERİYE HİÇ KALIR”

Göksu konuşmasını şöyle bitirdi:

* Gençlere soruyorum. 2.5 yılda İBB'nin yaptığı herhangi bir teknokente gittiniz mi? AKM'yi inşa edenler mi arıtma tesisi için temel atmama töreni yapanlar mı sizin geleceğinizi inşa eder?

* Levazım tünelini iptal edenler mi Çanakkale Köprüsü'nü yapanlar mı sizin geleceğinizi inşa eder? Hakikat gayet açık. İBB'nin yaptıklarını bir kenara koyun, AKP'nin yaptıklarını kenara alın geriye hiç kalır.

* AK Parti olmasaydı ne açacak park, ne TBM, ne arıtma tesisi bulurdunuz. İstanbul'un geleceğini karartmayın. İstanbul halkını ve İBB'yi bütçesiz bırakmamak için bütçeye evet diyeceğiz.

“TEK KELİMEYLE PİŞKİNLİK”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı “CHP hakkında değişik abuk sabuk laflar söyleyenler oldu. Siyasal partiler hakkında böyle konuşmamak gerekir. Milletin gönül verdiği partilerdir. Ama sizden öyle bir üslup beklemiyoruz. Ama bana AK Parti’yi tarif etmek için hangi kelime doğru olurdu diye sorsaydınız sayın grup başkan vekilinin de sözlerini dinledikten sonra tek kelimeyle ‘pişkinlik' derdim. Ya millet benzin kuyruklarına girmiş çıkmış burada bize akıl vermeye kalkıyorsunuz. Siz kendi halinizi görmüyor musunuz arkadaşlar? Bir de bana ‘yüzünüz kızarmıyor mu' diyor arkadaşlar… Tam bir pişkinlik bu” sözleri ile konuşmasına başladı.

Göksu'nun merkezi idareden İBB'ye gelen payın yükseldiği ile ilgili eleştirilerine yanıt veren Subaşı “Merkezi idare belediyelere para göndermez. Yasaya göre o ilden toplanan vergilerin yüzde 6'sı yerel idareye verilir. Yani Ankara'da birisi oturup ‘Bu yıl ne yapalım, İstanbul'a şu kadar para mı verelim' demiyor. Merkezi idareden gelen pay yükseldi çünkü vergi affı çıkarıldı tahsilat attı. İBB'ye düşen vergi payı da arttı” dedi.

İlginizi Çekebilir MGK'dan ekonomi mesajı

İlginizi Çekebilir BAE'den sonra sıra Suudiler'de