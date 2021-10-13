İBB’nin el konulan yolsuzluk dosyaları tartışma yarattı

İBB Meclisi’nde CHP grubunun, yeni yönetim tarafından AKP dönemine ilişkin başlatılan ve İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu yolsuzluk soruşturmalarının son durumunun kamuoyuna açıklanması için İBB Başkanlık makamına verdiği soru önergeleri gerilime neden oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının ikinci bileşiminde yeni İBB yönetiminin AKP dönemine ilişkin başlattığı ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin el koyduğu yolsuzluk dosyalarının akıbetini öğrenmek için CHP'li meclis üyeleri soru önergeleri verdi. Önergeler AKP ve CHP grupları arasında tartışmaya neden oldu.

EL KONULAN 4 DOSYANIN AKIBETİ SORULDU

CHP grubu adına verilen soru önergelerinin ilkinde 2015-2019 döneminde AKP'li İBB yönetiminin çeşitli dernek ve vakıflara kiraladığı ve tahsis ettiği taşınmazların yurt binası ve vakıf temsilciliği olarak kullanıldığı ve bu şekilde kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin soruşturmanın son durumu soruldu.

El konulan başka bir dosya olan İstanbul Belediyesi şirketi Metro A.Ş'nin 2012'de satın aldığı Sikorsky helikopter ile ilgili de önerge verildi. Helikopterin 6 yılda getirisinin 3.2 milyon, giderinin 14.4 milyon TL olduğu hatırlatılarak yarım kalan soruşturmanın akıbeti soruldu. İBB şirketi Medya A.Ş'ye ihale edilen web sitesi ve organizasyon işi için yapılan ödemeler de Teftiş Kurulu tarafından incelenmişti.

İşlerin tamamına yakınının sözleşmeye uygun olmadığı ve yapılan 15 milyon 458 bin lira tutarındaki ödemenin kamu zararı yarattığı belirlenmiş ve suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu konuda da soru önergesi sunuldu.

2011-2018 yılları arasında İBB'nin 2 milyar 200 milyon lira ödeyerek kiraladığı 827 aracın Cumhurbaşkanlığı, AKP Genel Merkezi, AKP İl Başkanlığı, Okçular Vakfı ve TÜGVA’nın da aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşlara verildiğine ilişkin soruşturma da soru önergesi ile tekrar gündeme taşındı.

“KURUMLARIN İTİBARI ZEDELENİYOR”

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz “İlginç bir durumla karşı karşıyayız. CHP'li meclis üyeleri iktidarda oldukları İBB Başkanlığına soru soruyor” dedi. CHP'li bir meclis üyesinin T3 Vakfı hakkında iddia ve iftiralarını nedeniyle mahkemenin tazminat kararı aldığını aktaran Türkyılmaz, “Bu kurumlar, vakıflar, dernekler Türkiye’de milli ve manevi değerlerin ihyası için çalışan, gözbebeğimiz vakıf ve derneklerdir. Burada sorularla siyasi bir algı ile bu kurumların itibarının zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“O MECLİS ÜYESİ BENİM”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da T3 Vakfı ile ilgili davadaki meclis üyesinin kendisi olduğunu söyledi. Balyalı “Söylediklerimin arkasındayım, mahkeme böyle takdir etmiş. Mahkeme kararında saygımız var ama bu mahkeme kararını kabul etmiyorum. Kararı temyiz edeceğiz. Bu davanın siyasi bir dava olduğu kanaatindeyim. Bugün bu görüşüm pekişti. Konunun tarafları açıklama yapmadan AK Parti grup sözcüsünün belediye meclisine yangından mal kaçırır gibi gidip bulduğu bir mahkeme evrakını gelip burada bu şekilde söylemesi davanın siyasi oldu duygusunu bende pekiştirdi” dedi.

POLEMİK YAŞANDI

Türkyılmaz, soru önergelerinin usulen doğru bulmadıklarını belirterek geçmiş dönemin sorgulanmak istendiğini, kişileri kurumları itibarsızlaştırmak için bu soru önergelerinin verildiğini söyledi. Balyalı da yarım kalan bu dosyaların akıbetinin kamuoyu tarafından merak edildiğini herkesin kafasındaki soruları sorduklarını söyledi. Balyalı ve Türkyılmaz arasında polemik her soru önergesinin oylanması öncesinde tekrarlandı.

“ONURSUZSUNUZ” TARTIŞMASI

Polemik sırasında iki meclis üyesi arasında gerilim tırmandı. Türkyılmaz, “Bunlar soru önergesi değil iddianame. Arkadaşlarımız kendilerini savcı yerine de koyuyorlar. Bu sorulara bugün, mümkünse yarın cevap verilsin. Hatta cevapları burada kürsüden okuyun. Yetmez. Sonra o bilgi belgelerle Çağlayan'a gidip suç duyurusunda bulunmazsanız onursuzsunuz. Burada meclis üyelerinin bilgi edinme yöntemi olan soru önergesini kişileri, kurumları itibarsızlaştırmak için kullanmaya devam etmenize asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Balyalı “Murat Bey’in üslubu bu değil, kişisel olarak da kendisi tanırım böyle bir üslubu yoktur. Demek ki bu söylediğimiz, sorduğumuz önergelerden o kadar korktular kendilerinde o kadar rahatsız etti ki tutamadı kendisini ve ağzından istemeden böyle bir kötü laf çıktı. Eğer kendisi bir dil sürçmesi, bir öfke anında bunu söyleyip CHP grubundan özür dilemiyorsa biz CHP grubu olarak hepsini aynen iade etmek zorunda kalırız kendisine. Önergeleri beğenmiyor olabilirler, eleştirebilirler. Ama insanlara onursuz demek Murat beyin hakkı ve haddi değildir” diye tepki gösterdi.

Türkyılmaz, “Bu iddialarla İstanbul'a hizmet etmiş bürokratlara, siyasetçilere belge olmadan laf edenlere, gereğini yapıp iddialarını ispatlamazlarsa onurunu kırdıklarını adına onursuzsunuz deme hakkımız var” dedi.

Balyalı “Müfettiş soruşturmalarına el konulduğu için yargıya taşınamaması nedeniyle akıbetini öğrenmek istiyoruz. Yargıya taşınsın, suçsuz iseler aklansınlar, suçlularsa ortaya çıksın istiyoruz sadece” karşılığını verdi.

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