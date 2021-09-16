İBB’nin hafriyat geliri düşürüldü

İBB Meclisi’nde oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda iştirak şirketi İstaç’ın hafriyat alanlarından elde ettiği gelir düşürüldü. Hafriyat sahalarının bulunduğu Şile, Silivri, Çatalca gibi ilçelerin belediyelerine, yolların gördüğü zararın telafi edilmesi için İBB şirketinin işletme cirosunun yüzde 5’i aylık olarak aktarılacak.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin Eylül ayı oturumlarının son birleşiminde dikkat çeken kararlar alındı. MHP grubunun geçtiğimiz mayıs ayında verdiği, İstaç A.Ş tarafından işletilen hafriyat alanlarına döküm için giden araçların yol açtığı zararların telafisi için sahaların bulunduğu ilçe belediyelerine işletme cirosunun yüzde 20+KDV tutarında ödeme yapılması, devlete ait binalardan çıkacak hafriyat toprağının döküm bedellerinden yüzde 50 indirim yapılması önergesi teklif haline getirilerek meclise sunuldu.

Teklifi inceleyen komisyonlar, İstaç'ın hafriyat sahalarını işletme cirosunun yüzde 5+KDV tutarının, özel işletmecilere verilen izin karşılığında alınan ödemenin yüzde 10'unun sahanın bulunduğu ilçe belediyesine aylık olarak İBB Başkanlığı tarafından aktarılmasını uygun buldu. Karar mecliste oyçokluğu ile kabul edildi.

“AKILLARINA 23 HAZİRAN'DAN SONRA GELDİ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı karara “Mantık olarak sorun yok aslında. Hafriyat kamyonları yollara zarar veriyor, bu yüzden zarar karşılanmalı. Sorun şu, bu konunun 23 Haziran'dan sonra akıllara gelmesi. 25 yıldır atıklardan zarar gören yollar, köyler, ilçeler akıllarına gelmemiş” diye tepki gösterdi. AKP'li Muhammed Kaynar da 25 yıllık dönemde belediyelerden bu yönde talep gelmediği için böyle bir karar alınmadığını söyledi.

ARSA SATIŞ TALEPLERİNE OY BİRLİĞİ İLE RET

İBB Emlak Müdürlüğü'nün belediye ait bazı arsaların satılması için hazırladığı tekliflere CHP ve İYİ Parti grubu, AKP-MHP grubu ile birlikte ret oyu verdi. Bu teklifler içinde Eyüp Alibeyköy'de imar planlarında konut olarak gözüken fiili olarak Barış Manço Parkı olan 8 bin 775 metrekarelik parsel, yine Alibeyköy'de 18 bin metrekarelik , bin 545 metrekarelik ve 10 bin metrekarelik parseller yer aldı. Bu 4 arsanın satış talebi mecliste oy birliği ile reddedildi.

“ARSALARIN SATILMASINA BİZ DE KARŞIYIZ”

AKP grubu, İBB yönetiminden gelen satış tekliflerine tepki gösterdi, çocuk parklarının satılmak istendiğini söyledi. AKP'liler, önceki dönemde CHP grubunun yönetimden gelen arsa satışı tekliflerine sürekli ‘hayır’ oyu kullandığını hatırlatarak şimdi nasıl bir tutum sergileyeceklerini sordu.

Söz alan CHP Grup Sözcü Tarık Balyalı, idareden gelen satış talebine CHP grubu olarak geçmişte olduğu gibi yine ‘hayır’ diyeceklerini söyledi. Balyalı, satış talebinin oy birliği ile reddedilmesine rağmen eleştiri konusu olan Eyüp'teki park ile ilgili “Park, imar planların ‘konut' olarak gözüküyor. Parkı, imar planı değişikliği ile konut alanına geçmiş dönemde Ak Parti aldı. Fiili olarak park olan parselleri konut-ticaret fonksiyonuna alırken sorun yok, cami satılırken sorun yok, senede 3-4 milyarlık arsa satarken sorun yoktu. Biz iktidar da olsak muhalefet de olsak bunlar bizim için sorun. Biz de arsaların satılmasına karşıyız. İdare ile gelen satış talepleri ile ilgili görüşeceğiz” diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Sağlık çalışanlarına, pandemi döneminde uygulanan toplu taşıma araçlarını ve otoparkları ücretsiz olarak kullanılması için verilen hakkının 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi.

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi, veto kararına direndi ve karar aynen geçti. Karara CHP grubu muhalefet şerhi düştü.

Şerhte; İBB'nin pandemi süresince sağlık çalışanlarına 300 milyon TL'ye yakın katkı sağladığı, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile pandemi kısıtlamalarının kaldırıldığı ve normal mesai düzenine geçildiği hatırlatıldı.

Salgın dönemine özel bazı düzenlemelerin olağan dönemde uygulanmaya devam edilmesi halinde kamu zararı doğacağı da belirtildi.

ENİS FOSFOROĞLU'NUN ADI ADALAR'DA YAŞAYACAK

İBB Meclisi'nde alınan karar ile 2019'da hayatını kaybeden ve yıllarca Büyükada'da yaşayan tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun adı ölümsüzleşti. Adalar Maden Mahallesi'ndeki Topuz Sokağı'nın adı, Enis Fosforoğlu olarak değiştirildi.