İBB’nin kreş projesine AKP ve MHP engel oldu

İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubu Kartal’da yapılması planlanan kreşe, “yüksek gerilim hattı etkilenme bölgesinde” yer aldığı gerekçesiyle onay vermedi. CHP grubu karara “yönetmeliğe ve tekniğe uygun şekilde önlem alınarak kreş inşattı yapılabilir” diyerek muhalefet şerhi düştü.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan “Yuvamız İstanbul-150 mahalleye 150 kreş” projesi kapmasında değerlendirilmek üzere Kartal Yakacık'ta 444 metrekarelik İBB mülkiyetindeki parselin imarı planı değişikliği meclis gündemine geldi.

Parselin kreş alanına alınması teklifi, daha önce elektrik dağıtım şirketinden görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne ade edilmişti. Yetkili kurum TEİAŞ Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü'nden gelen görüş yazısı ile birlikte konu yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere tekrar meclis gündemine sevk edildi.

TEİAŞ'TAN GÖRÜŞ ALINDI

TEİAŞ, yapılan plana “Enerji iletim hatlarının geçtiği alanlarda ve trafo merkezi alanında Elektrik Kuvvetli Akın Tesisleri Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Enerji iletim hattının geçtiği alanlardaki irtifak koridoru boyunca TEİAŞ'tan görüş alınarak uygulama yapılacaktır” notunun eklenmesi yönünde görüş bildirdi.

“TRAFO YOK”

Planlama Müdürlüğü, plan teklifi ve TEİAŞ yazısının ekindeki sayısal veri birlikte değerlendirildiğinde söz konusu alanda trafo bulunmadığını, enerji nakil hattının ise parsellerin batısından geçtiğini tespit ederek plan değişikliğinde gerekli düzenlemeyi yaptı.

Teklifi değerlendiren komisyonlar, parselin “yüksek gerilim hattı etkilenme bölgesinde” yer aldığı gerekçesiyle teklifin reddedilmesini uygun buldu. Komisyon kararına CHP'li üyeler “tekniğe ve yönetmeliğe uygun şekilde önlem alarak gerilim hattı etkilenme bölgesinde inşaat yapılabilir. Yapılması uygun olmasa ilgili kurum olumsuz görüş verirdi” gerekçeleriyle muhalefet şerhi düştü.

Komisyon raporu mecliste oya sunuldu. AKP-MHP grubunun oyları ile kreş teklifi reddedildi.

İlginizi Çekebilir İBB, İstanbul'da 12 kreşi daha hizmete açıyor