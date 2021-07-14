İBB’nin metro inşaatları için hazırladığı borçlanma teklifleri komisyona takıldı

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde temmuz ayını oturumlarının son birleşimi gerçekleştirilen İBB Meclisi'nde, yönetim tarafından hazırlanan metro hatları için dış borçlanma tekliflerinin AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlardan çıkarılıp gündeme alınmaması tartışma yarattı. Gündemdeki 112 maddenin oylanmasına geçilmeden önce söz alan CHP'li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, metro inşaatları ve araç alımına ilişkin borçlanma tekliflerinin komisyonda bekletildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

16.5 MİLYARLIK BORÇLANMA TEKLİFİ BEKLİYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Selim Bilmen, komisyonda 8 borçlanma dosyası olduğunu, 3'ünün şubat ayında, 5'inin de geçtiğimiz pazartesi günü geldiğini söyledi. Şubat ayında gelen tekliflerde teknik açıdan eksiklikler olduğunu, ilgili müdürlüklere yazı yazıldığını ve eksikliklerin yeni tamamlandığını ancak son gelen yazıda da eksiklikler tespit edildiğini belirten Bilmen, “Teknik görüş oluşturabilmemiz için eksik bilgilerin tamamlanması gerek. Komisyonda 16.5 milyarlık borçlanma talebi bekliyor. 2019 ve 2020 yıllarında 12.5 milyarlık borçlanma talebi geçirdik komisyondan. Borçlanmaya karşı bir tavır içinde değiliz” açıklaması yaptı.

“BÜROKRATİK TIKANIKLIK YARATMAYIN”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da şu an İstanbul'da 10 metroda inşaatın sürdüğünü, komisyonda da 8 borçlanma talebinin beklediğini belirterek “Önceki yönetimden devraldığımız metroları, üzerine koyarak bitirmeye çalışıyoruz. Ulaşım İstanbul'da büyük sorun ve çözümü de raylı sistem. Burada siyasi bir tavır var. Bir telefonla bile daire başkanlığından, müdürlükten bilgi istenebiliyor. Bankalar kredi vermek için İBB'nin kapısında yatmıyor. Bu zaman alan bir iş. Dış kredi olduğundan onay için Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Hala aralık ayından beri 300 otobüs alımı için onay bekliyoruz. Hızlı hareket etmeye ihtiyacımız var. ‘Yazı yazdık, cevap bekliyoruz' deyip bürokratik tıkanıklık yaratmayın. İstanbullular bu konuda ortak hareket etmemizi bekliyor. İstanbulluların sorunlarına çözüm olacak adımlar atmalıyız” diye konuştu.

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