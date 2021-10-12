İBB’nin restorasyon çalışmasında mimar kitabesi bulundu
İBB'nin restorasyon çalışması başlattığı Haldun Taner Sahnesi'nde sıva altına gömülmüş Osmanlıca mimar kitabesi ortaya çıkarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'na bağlı İBB Miras ekibinin restorasyon çalışması başlattığı tarihi Kadıköy Hal Binası'nda (Haldun Taner Sahnesi) sıva altına gömülmüş Osmanlıca mimar kitabesi ortaya çıkarıldı.
Tarihi kitabede Osmanlıca olarak “U. Ferrari Efendi mühendis inşa etmiştir 1927” yazıyor.
İBB, nisan ayında Haldun Taner Sahnesi'nde binada çürüklerin oluştuğu gerekçesiyle restorasyon çalışması başlatmıştı.