İBB’ye yapılan yardım başvurularında çarpıcı istatistik

İBB’nin çocuklara yönelik olarak ihmal ve istismar konularında koruyucu ve önleyici çalışmalar yürüten Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi’ne bugüne dek gelen yardım başvuruları dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Birime en çok şikayet; çocuklara dönük aile içi şiddet nedeniyle geldi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılının haziran ayında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi ile çocuklara yönelik ihmal ve istismar konularında koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütmeye başladı.

Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bugüne dek yürüttüğü çalışmaların verilerini açıkladı.

AİLE İÇİ ŞİDDET VE CİNSEL İSTİSMAR

Bu verilere göre Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi'ne gelen başvuruların ilk sırasında yüzde 23 ile aile içi şiddet yer aldı.

İkinci sırada yüzde 13 ile cinsel istismar geldi. Diğer yardım başvurularının dağılımı şöyle:

* Duygusal ihmal yüzde 10, duygusal istismar yüzde 9, eğitsel ihmal yüzde 9, travmatik süreçler yüzde 8, boşanmış ebeveyn yüzde 8, ekonomik istismar yüzde 5, kaygı sorunları yüzde 4, bağımlılık yüzde 3, yas yüzde 2, sağlık ihmali yüzde 2, akran zorbalığı yüzde 1.

705 BAŞVURU

Gelen başvurular doğrultusunda uzman ekipler, kişiye ve duruma özel mesleki müdahale planı oluşturuyor.

Bugüne kadar 358 haneden 705 çocuk hakkında başvuru alındı. 230 çocuğa eğitim verildi.

Bakım verenlerle birlikte toplamda 2 bin 466 kişiye sosyal, hukuksal, psikolojik ve gelişim konularında bireysel danışmanlık, gelişimsel değerlendirme, sosyal inceleme, vaka takip, psikoterapi ve eğitim olmak üzere 4 bin 930 hizmet sunuldu.

232 SOSYAL İNCELEME

Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi, başvurularla ilgili İBB ve diğer kamu kurumlarına yönlendirmeler gerçekleştirdi.

232 sosyal incelenme sonucunda ortaya çıkan gerekli durumlarda; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İzlem Merkezleri'ne raporlamalar yapıldı.

Merkezin incelemeleri sonrasında en doğru çözümler üretilerek; 241 kişin Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden, 21 kişi Kadın Danışma Birimi'nden, 44 kişi İBB Engelliler Müdürlüğü'nden, 111 kişi İSADEM'lerden ve 94 kişi de İstihdam Ofisleri'nden hizmet aldı. Ayrıca 29 çocuk da Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkez'lerine kayıt ettirildi.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek her türlü riski önlemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi; 0212 449 93 06 ve 0212 449 93 34 hatları üzerinden yapılan bireysel başvuruların yanı sıra, Alo 153 Çözüm Merkezi, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) kapsamında yapılan sosyal incelemeler, İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM), Kadın Destek Hattı (444 80 86) ve Kadın Danışma Birimi'nden yapılan yönlendirmelerle talepleri alıyor.

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