İç Denetçi aday belirleme sınavı yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon kurulu İç Denetçi adayları belirlemesi için sınav gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 100 genel katılımcı kontenjanından, 30 bilgi teknolojileri kontenjanından olmak üzere 130 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapacak.

Sınava girecek adaylar ön başvurularını 21 Ekim-3 Kasım 2021 tarihleri arasında Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No: 112 Kat: 4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabilecek. Sınav 05 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak.

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