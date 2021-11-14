İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ilginç çıkış: Paranda bir kesinti var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hizmet üretemeyen bazı belediyelerin kolaycılığa kaçarak suçu hükümete atmaya çalıştığını öne sürdü: Seçimler oluyor, belediyeler parti değiştiriyor. Diyorlar ki 'Beni engelliyorlar.' Nasıl engelliyoruz? Paranda bir kesinti var mı? Yok.

Sozcu.com.tr

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Bir dizi toplantıya katılmak üzere Adıyaman'a gelen Bakan Soylu, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Mahmut Çuhadar tarafından karşılanan Bakan Soylu, şeref defterini imzaladı. Daha sonra İl Genel Meclis Toplantısı’na katılan Bakan Soylu, yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünya ile olan makası kendi lehine kapattığını söyledi.

TÜRKİYE BÜYÜK YATIRIMLARINDAN VAZGEÇMEDİ

Türkiye'nin salgın döneminde de yatırımlardan geri kalmadığını ifade eden Bakan Soylu, “Türkiye'de 19 yıldır köy yollarına kadar her tarafa uzanan bir altyapı yatırım hamlesini Türkiye gerçekleştirmiştir. Bütün dünya salgın dönemini geçirdi, biz hiçbir yatırımımızdan geri kalmadık. Bu salgın döneminde dünyanın bütün ülkeleri biz ne yapacağız endişesi içerisindeyken, Türkiye bu dönem de dahil büyük yatırımlarından vazgeçmedi” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE BÜYÜK DEVRİMLER GERÇEKLEŞTİRDİK

Ret, inkâr ve asimilasyon politikalarına son verdiklerini dile getiren Soylu, “Burada huzur var. Huzur olan yerde yatırım olur. Eğitim, sağlık, umut ve gelecek var. Biz 21. yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devrimler gerçekleştirdik. Kimsenin aklına gelmeyecek işler yaptık. Ret, inkâr ve asimilasyon politikalarının tamamını elimizin tersiyle ittik. Bu ülkede hem birlik hem de kardeşlik oluşturduk” şeklinde konuştu.

2000 YILINDAN ÇOK DAHA İLERİ BİR NOKTADAYIZ

Türkiye’nin dünya ile arasındaki makası kendi lehine kapattığını ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

– Birçok badireden geçtik, her badirede geriye giden bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Çevremizdeki ülkeler 2000 yılında bulundukları noktadan geriye düşerken, biz 2000 yılından çok daha ileri bir noktadayız. Tunceli'den Şırnak'a, Diyarbakır'dan Hakkari'nin köylerine kadar köyler boşaltılıyordu. Şimdi tam tersi insanlar köylerine geri dönmeye başladı. Bu bizim eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçiş noktasında en büyük avantajımız olarak önümüzde durmaktadır.

DÜNYA İLE ARAMIZDAKİ MAKASI KENDİ LEHİMİZE KAPATIYORUZ

– Biz geriye gitmiyoruz, tam tersi Avrupa ile aramızdaki makası, tam 300 yıldır açık olan o makası yavaş yavaş kapatıyoruz. Gelecek nesillere altyapısı güçlü, yolları, barajları, üniversiteleri, savunma sanayisi güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Dünya ile aramızdaki makası kendi lehimize kapatıyoruz.

– Her gün 30-40 şehidin geldiği ve ülkenin bir kaosa döndürülmek istendiği, terörün ülkenin gündemine vesayet olarak yerleştiği bir Türkiye yaşadık. Afetlerle karşı karşıya kaldığımız dönemlerde vatandaşın ‘Nerede bu devlet?’ dediği bir Türkiye yaşadık. Bir taraftan Gezi olaylarını gördük, bir taraftan 17-25 Aralık'ı gördünüz. Bir taraftan 6-8 Ekim olaylarını gördünüz. 15 Temmuz hain darbe girişimini gördünüz. Gelecek nesillerimize tekrar bu olayların yaşanmasına izin vermeyelim.

ÇOK PARA İLE AZ İŞ YAPANLAR HÜKÜMETİ SUÇLUYOR

– Bazen çok haksızlıklarla karşılaşıyoruz. Seçimler oluyor, belediyeler parti değiştiriyor. Diyorlar ki ‘beni engelliyorlar.’ Nasıl engelliyoruz? Paranda bir kesinti var mı, yok. Ama hizmet edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek için kolaycılığa kaçanlar var. Çok para ile az iş yapanlar hükümeti suçluyor.