İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı operasyon başlattı

İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla bugün 14.00-19.00 saatleri arasında 'ALKOL' kod isimli eş zamanlı operasyon başlattı.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde bugün 14.00-19.00 saatleri arasında ‘ALKOL’ kod isimli eş zamanlı operasyon başlatıldı” ifadelerine yer verildi.