İçişleri Bakanlığı: Gri kategorideki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Eren Operasyonları kapsamında Şırnakta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığı, gri kategorideki teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Eren Operasyonları kapsamında Şırnak’ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç olduğu belirlendi. Teröristin, Murat Karayılanın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır’da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu tespit edildi. (DHA)