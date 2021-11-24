İçişleri’nden Bolu Belediye Meclisi’nin yabancılara yönelik kararına soruşturma

İçişleri Bakanlığı tarafından, Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılara uygulanacak nikah ve su ücretlerine yönelik kararına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bakanlık kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre; soruşturmada Anayasada yer alan ‘kanun önünde eşitlik’ ilkesi, ‘eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı’, ‘nefret ve ayırımcılık’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçları başta olmak üzere ceza hukuku açısından değerlendirmeler yapılacak.

Soruşturma sonucunda elde edilecek hukuki değerlendirmeler, adli makamlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuyla paylaşılacak. DHA

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