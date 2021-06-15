‘İcra dosyaları odalardan taştı, mutfağa raflar kuruldu’

Denizli’de Adalet Sarayı'nın yetersiz oluşu, ek bina inşaatının da bir türlü bitmemesi nedeniyle sıkışıklığın önlenmesi için bazı mahkemeler ve icra müdürlükleri bölgedeki memur lojmanlarına taşınmıştı. 9 icra müdürlüğü de adliyenin karşısındaki üç katlı lojmana taşındı.

Yaklaşık bir yıldır işlemlerin yürütüldüğü binada adım atacak yer kalmadı. Salgın döneminde üst üste yaşanan iflaslar nedeniyle binlerce vatandaş icralık oldu. İcra dosyaları raflardan koridorlara taştı. Dosyalar için yer bulamayan memurlar lojmanların mutfak ve banyolarına raflar yaptırdı, dosyaları buraya istifledi.

CHP İL BAŞKANI GÖRÜNTÜLEDİ, 350 BİN DOSYA VAR

CHP İl Başkanı Nuri Çavuşoğlu icra müdürlüklerindeki dosyaları görüntüledi. Türkiye'de ekonomik krizin etkilerinin uzun süredir devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Hükümet her ne kadar inkar etse de ekonomik krizin boyutu buradaki icra dosyalarından rahatlıkla anlaşılabiliyor. 1 milyon nüfusa sahip Denizli'de 350 bin takibi süren icra dosyası bulunuyor. Bu sayıya ödenen veya bir şekilde kapanan dosyalar dahil değil.

İcra dairelerinde artık dosya koyacak yer yok. Dosyalar yerlerde sürünüyor. Çalışanlar dosyalar arasında boğuluyor. Kentte hane başına bir icra dosyası düşüyor. 19 yıllık iktidarlarında halktan iyice koptular. Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz. Yeter artık düşün halkın yakasından” ifadelerini kullandı.