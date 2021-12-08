İçtiği kolonya sonu oldu! ‘Ben iyi değilim, Acil gel’
Samsun'da kolonya içerek zehirlendiği iddia edilen Ünal E. tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Ünal E.'nin son olarak arkadaşını arayıp "Ben iyi değilim, gözlerim görmüyor. Acil gel" dediği öğrenildi.
Olay, Samsun’un Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendine ait simit fırınında kolonya içtiği iddia edilen Ünal E.(44) zehirlendi.
Arkadaşı H.D.Y.’yi telefonla arayan Ünal E., “Ben iyi değilim, gözlerim görmüyor. Acil gel” dedi.
Arkadaşı tarafından Ladik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kolonya içtiği iddia edilen Ünal E. ilk müdahalesinin ardından dün gece Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Şahıs yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. (İHA)