Haberler - Gündem

İDO ve BUDO’da sefer iptalleri 

İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri  olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İDO ve BUDO’da sefer iptalleri 

İptal edilen seferler şöyle;

İDO

07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster