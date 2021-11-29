İETT otobüsleri motosiklet sürücüleri için siper oldu! İmamoğlu: Dost yolda belli olur

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde lodos nedeniyle zor anlar yaşayan motosiklet sürücülerinin yardımına İETT araçları koştu. Motosiklet sürücülerini korumak için rüzgara karşı kendilerini siper eden İETT otobüslerinin görüntüsünü paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, “Dost yolda belli olur" dedi.

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İstanbul’da hızı 130 kilometreye kadar çıkan kuvvetli lodos, sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kuvvetli lodos nedeniyle zor anlar yaşayan motosiklet sürücülerinin yardımına İETT koştu.

İki İETT otobüsünün, motosiklet araçlarının yanından ilerleyerek rüzgarı kestiği anlar görüntülere yansıdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o anları “Dost yolda belli olur” diye paylaştı.

İMAMOĞLU’NDAN İETT ŞOFÖRLERİNE TEŞEKKÜR

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Lodosun yarattığı olumsuz durumlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Vakalara müdahale eden tüm ekiplere kolaylıklar.

* Köprüde motokuryelerin rüzgardan etkilenmemesi için yardımcı olan İETT şoförlerimize de ayrıca teşekkürler.

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