İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü

Bursa’da TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muratcan Kaya ile yanındaki 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana geldi.

İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HIZ KADRANI 150 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Bu arada, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. (DHA)

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