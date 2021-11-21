İhracat TIR’ları sınırda kaldı! 11 kilometrelik kuyruk oluştu

Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

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İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR sürücüleri Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih etti.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştu.

Onlarca TIR, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan TIR kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle TIR parklarında da yer kalmadı.

“3 GÜN BEKLİYORUZ”

TIR şoförü Evren Şebün, Kapıkule’den Bulgaristan’a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti. Şebu, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.

Bulgaristan gümrüğünde bir TIR’ın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bilmediğini söyleyen bir başka şoför Suat Şener ise, “Bulgaristan bizim TIR’ların kapasitesini kaldıramıyor” dedi. İHA

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