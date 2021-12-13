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İhracatta 750 milyon liralık vurgun! Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:11 - 13 Aralık 2021 Güncellenme:
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İhracatta 750 milyon liralık vurgun! Çok sayıda kişi gözaltında

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya yapılan ihracat işlemlerinde fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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