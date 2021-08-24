İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürler çürümeye terk edildi

Akseki'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satın alınan kömürler, bir yıldır dağıtılmadı. Kömür torbalarının güneşte çok kaldığı için çürümeye başladığı ileri sürüldü.

İsmail AKIN

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Torosların zirvesinde yer alan Antalya'ya bağlı 15 bine yakın nüfusu bulunan Akseki ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Soma Kömür İşletmelerinden tonlarca kömür satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Akseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildi.

KÖMÜR TORBALARI İSE ERİMEYE BAŞLADI

Ancak kömürlerin bir kısmı dağıtılırken 25 tona yakın kömür ise Akseki Orman İşletme Müdürlüğü tomruk depolama sahasına bırakıldı. Aylardır güneş altında kalan kömür torbaları ise erimeye başladı. Edinilen bilgilere göre, daha önceki yıllarda ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürden sonra artan kalan kömür de kış dönemlerinde tekrar ihtiyacı olanlara verilirdi.