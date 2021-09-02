İki günlük sağanak uyarısı: İstanbul da listede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin haritasına göre iki gün boyunca yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağış kendini gösterecek. Sağanak yağışlar İstanbul'u da etkileyecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji’nin yayınladığı son verilere göre sağanak yağış yurtta geniş bir alanda etkili olacak. Özellikle Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacak olan yağışlar, iç ve güney kesimlerde de görülecek. İstanbul’da da bugün ve yarın yağmur bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN BİRÇOK ŞEHRE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun’un doğusu ve Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.