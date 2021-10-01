İki kez emniyette sabahlayan öğrencilerin ‘Barınamıyoruz’ eylemi sona erdi

Yurt problemlerinin çözümü için öğrencilerin ülke genelinde başlattığı 'Barınamıyoruz' eylemlerinin Eskişehir ayağı dün akşam yapılan basın açıklaması ile sona erdi. Eylemlerin 4. ve 6. günü pankart açtıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için polis tarafından gözaltına alınarak geceyi emniyette geçiren öğrenciler, tüm engellemelere rağmen barınma haklarından vazgeçmediklerini söyledi.

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Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu ve artan ev kiralarına karşı başlatmış olduğu ‘Barınamıyoruz’ eylemleri Eskişehir’de sona erdi. Eskişehir Eski Bağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Haller Parkı’nda ‘Barınamıyoruz’ eylemi yapan öğrenciler eylemin 4. günü ve 6. günü polis tarafından gözaltına alınmıştı. Eylemlerini Eskişehir'de 7 gün sürdüren üniversite öğrencileri yaptıkları basın açıklaması ile nöbetlerini tamamladıklarını duyurdu. İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir AVM önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, ‘Ücretsiz barınma istiyoruz' şeklinde sloganlar attılar.

“SABAHLADIK, GÖZALTINA ALINDIK, İŞKENCEYE UĞRADIK…”

Öğrenciler adına konuşan Sinem Çelebi, Eskişehir'de 7 gündür ‘Barınamıyoruz' eylemini sürdürdüklerini ifade ederek, “7 gün boyunca biz Eskişehir soğuğuna rağmen ve barınma hakkımız için direndik. Sabahladık, gözaltına alındık, işkenceye uğradık ama barınma hakkımızdan yine vazgeçmedik. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Eskişehir'de barınamıyoruz diyen öğrenciler işkence ile gözaltına alındı ve bizde bugün bu konuya dair, barınma hakkımızla ilgili basın açıklaması için toplandık” dedi.

“PARALAR TARİKAT YURTLARINA AKTARILIYOR”

Yılardır ülkede var olan ekonomik krizin faturasının sürekli olarak emekçilere ve emekçi çocuklarına kesildiğini belirten Müslim Koyun ise, “Bugün tüm öğrencilerin barınma sorunu çok kısa hamleler ile çözülebilecek olmasına rağmen bu çözümler önemsemiyor, paralar tarikat yurtlarına, patronlara aktarılıyor. Bu hamlelerin düzen için vazgeçilmez olduğunun farkındayız. Sömürü düzeninin devamlılığını önemseyen bu iktidar, emekçileri patronlara muhtaç ve esir bırakırken emekçi çocukları olan biz öğrencileri ise gerici tarikat yurtlarına mecbur bırakıyor. Birileri bolluk içinde keyif yaparken birileri en temel hak olan barınma hakkından yoksun bırakılıyor. Ve tüm bu olanlar karşısında açlık içinde sessizce bir kenara çekilmemiz, olana bitene gözlerimizi kapatmamız isteniyor. Kısıtlı sayıda öğrencinin alabildiği 650 liralık bursu çok görüp her fırsatta ‘elinize dilinize dursun' vurgusu yapan Erdoğan, 1050 odalı sarayından, zaten hakkımız olanı biz öğrencilere mükâfat gibi sunmaktadır. Biz üniversite öğrencileri, barınma hakkımızı bir mükâfat olarak görmüyoruz. Ama biz buradayız; ‘barınamıyoruz' diyoruz, ‘geçinemiyoruz' diyoruz. Kabullenmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, bize dayatılan sefalet koşullarıyla mücadele edeceğiz. Barınma haktır, alacağız” şeklinde konuştu.

“SON BİR YILDA ESKİŞEHİR’DE KİRALAR YÜZDE 37,95 ARTTI”

Aynı saatlerde Eskişehir Emek Gençliği de yurt sorunu ve artan ev kiralarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Köprübaşı Adalar'da toplanan bir grup, ‘Ücretsiz barınma, parasız eğitim istiyoruz' yazılı pankart açarak, ‘Diyanete değil eğitime bütçe', ‘Parasız eğitim istiyoruz', ‘Parasız, bilimsel, demokratik eğitim', ‘Ücretsiz barınma istiyoruz', ‘Ücretsiz barınma hakkımızdır' şeklinde sloganlar attılar. Emek Gençliği adına açıklamayı yapan Mizgin Temur, her dönem en önemli problemlerinden biri olan barınma sorununun, sorunlar yumağının en tepesine yerleşmiş durumda olduğunu belirterek, “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerlendirme şirketinin 2020 ve 2021 arasında kira fiyatlarındaki artışla ilgili yaptığı araştırmaya göre, son bir yılda kiralar Eskişehir'de yüzde 37,95 oranında arttı. Son bir ayda ise ek 200-400 TL arası daha zamlanarak bizleri, en temel haklarımızdan biri olan barınma hakkına ulaşamaz hale getirdi. 800 liradan başlayan 1+0 evleri, 1200 lirayla 1+1 evler takip etti. Bizim payımıza düşen ise bir yandan okurken bir yandan özellikle Eskişehir'de yoğunlaşan kafe-bar işlerinde çalışmak oluyor. Kira fiyatları esip geçerken zaten kısıtlı imkân sağlayan KYK yurtlarının durumu da pek iç açıcı değil. Yurtların aylık ücretlerine yüzde 20 zam, ilk kayıtta verdiğimiz güvence bedeline yüzde 38 zam geldi. Bizlerin barınma problemi üzerine yaptığı açıklamada ‘Abartılacak bir sorun yok' diyen iktidar, KYK yurtları önündeki uzun kuyrukları görmemiş olsa gerek. Önümüzdeki birkaç yıl kendisine sıra gelmeyeceğini gören ve kirasını ödeyebileceği bir ev bulmaktan umudunu kesen öğrenci kitlesini adım adım TÜRGEV, TÜGVA, Ensar gibi tarikat-cemaat yurtlarına doğru itilmektedir” şeklinde konuştu.

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