İki kız kardeş esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu

Bursa'da ailesi ile birlikte yaşayan Suriyeli iki genç kız, sırra kadem bastı. Gözü yaşlı aile kızlarının hayatından endişe ediyor.

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Merkez Yıldırım ilçesinde, Vişne Caddesi’nde ikamet eden Suriyeli ailenin iki kızı aniden ortadan kayboldu. Öğle saatlerinde evden çıkan veya kaçırılan 17 yaşındaki Hamide Salih ve 11 yaşındaki kız kardeşi Hatice Salih, sırra kadem bastı.

AİLE POLİSE BAŞVURDU

Aileleri, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan kızlarını her yerde aramalarına rağmen bulamadı. Geride hiçbir not ve iz bırakmayan iki kız kardeş kayıplara karışırken, gözü yaşlı çaresiz ailesi polise müracaat etti.

Amca Hasan Salih, yeğenlerinin hayatından endişe ettiklerini belirterek, “11 yaşındaki yeğenim Hatice ve 17 yaşındaki ablası Hamide âniden ortadan kayboldular. Her yerde aradık, ancak bulamadık. Daha sonra polise gittik. Fakat hâlâ kendilerinden bir haber yok. Evden mi kaçtılar, yoksa kaçırıldılar mı bilmiyoruz. Her yerde onları arıyoruz. Hayatlarından endişeliyiz. Yetkililerden ve kızlarımızı görenlerden rica ediyoruz. Lütfen bize yardımcı olun'' ifadelerini kullandı. İHA



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