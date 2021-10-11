İki otomobilde 29 kişi! Böyle yakalandılar
Bitlis’te iki otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik Bitlis-Baykan karayolu Sarıkonak köyü mevkiinde şok yol kontrol uygulaması icra etti.
29 KİŞİYİ İKİ ARACA SIĞDIRDILAR
Uygulamada iki otomobilde 2 araç sürücüsü ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınırken, 29 göçmenin işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği belirtildi. İHA