Haberler - Gündem

İki otomobilde 29 kişi! Böyle yakalandılar

Bitlis’te iki otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İki otomobilde 29 kişi! Böyle yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik Bitlis-Baykan karayolu Sarıkonak köyü mevkiinde şok yol kontrol uygulaması icra etti.

29 KİŞİYİ İKİ ARACA SIĞDIRDILAR

Uygulamada iki otomobilde 2 araç sürücüsü ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınırken, 29 göçmenin işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği belirtildi. İHA

Muğla'da 40 düzensiz göçmen kurtarıldı İlginizi Çekebilir Muğla'da 40 düzensiz göçmen kurtarıldı Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a göçmen tepkisi İlginizi Çekebilir Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a göçmen tepkisi