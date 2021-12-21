İki Türk belgeselci Rusya’da casusluk iddiasıyla gözaltına alındı

Belgesel çekmek için Rusya'ya giden Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak casusluk iddiasıyla gözaltına alındı.

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Rusya’daki Türk topluluklarının kültürlerini belgeselleştirmek isteyen Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, kaldıkları otelin önünde Rusların ‘Aşırıcılıkla Mücadele’ birimi tarafından gözaltına alındı. Rusya’ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti’nde 16 Aralık Perşembe günü gerçekleşen olayda, Türk editörlerin eşyalarına en kondu, bütün verileri silindi ve kendilerine ‘casusluk’ suçlaması yöneltildi.

GZT editörleri cuma günü sınır dışı edilmek üzere Hakasya’nın başkenti Abakan’daki ‘geri gönderme merkezine’ getirildi ve ayrı hücrelere kondu. GZT editörleri, ’10 gün gözaltı süresinin ardından’ sınır dışı edilecekleri söylendi. Ancak Kenzhetay ve Karaçak’tan gelen bilgilere göre, Rus makamları 10 günlük sürenin uzaması için süreci yavaşlatıyor.

Daha önce çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay’da gözaltına alınan Kenzhetay ve Karaçak para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı.