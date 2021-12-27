İkizdere’den kurtarılan fidanlar İzmir’e dikildi

Rize'nin İkizdere ilçesinde köylülerin HES proje alanından kurtardığı yaklaşık 20 fidan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında oluşturulan Turuncu Bahçe'ye dikildi.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rize İkizdere'deki HES proje alanından kurtarılan fidanlara kucak açtı. İkizdere'de köylüler tarafından kurtarılan yaklaşık 20 fidan, Büyükşehir'in kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kurduğu Turuncu Bahçe'ye dikildi.

Tulum eşliğinde horon oynanarak yapılan fidan dikim törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, İkizdere Çevre Derneği Başkanı Mustafa Baş, İkizdere Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Asuman Fazlıoğlu, Gürdere Köyü sakinlerinden Ayşe Albayrak ile direnişçi köylü kadınlar, İkizdere Çevre Derneği kurucu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirket müdürleri, bürokratlar, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

SOYER: FİDANLARA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yeni yıla girerken umut verdiniz, içimizde çiçekler açtırdınız. Biz umudu büyütmeye devam edeceğiz. 2022'ye girerken umutlarımız büyüdü. İyi ki varsınız, iyi ki o direnişi yaptınız. Hepinizle iftihar ediyoruz. Umudumuz o kadar büyüdü ki sizleri gördükçe, insanın yüreği göğüs kafesine sığmıyor.

İki bin kilometre uzaktan gelecek için umutlanmamızı sağladınız. İkizdere Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Asuman Fazlıoğlu'nun çok güzel bir lafı var, ‘Ağaçlar ve kadınlar katledilmesin' diyor. Sizin o direnişinizi her an yakından takip ettik. Yüreğimiz sizinle birlikte çarptı. Gücümüz yettiğince yanınızda olmaya gayret ettik. Bundan sonra da beraberliğimizin süreceğini biliyorum. Fidanlarınız artık bizim fidanlarımız, onlara gözümüz gibi bakacağız.

Aslında bu çok sembolik bir şey, biz aslında bu fidanları geleceğe taşırken ağaç katliamına, doğa katliamına seyirci kalmayacağımızı da haykırmış oluyoruz hep beraber. Birbirimizin gücüne güç, sesine ses olmaya devam edeceğiz. Bu topraklar hepimizin, bizden sonra gelecek nesillerin de geleceğini aydınlatacak. Talan edilmesine, katledilmesine izin vermeyeceğiz” dedi ve en kısa sürede İkizdere'ye geleceğini ifade etti.

“İZMİR HALKINA EMANET”

İkizdere Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Asuman Fazlıoğlu, “İki bin kilometre öteden geldik. Turuncu Bahçe'yi görünce, bu fidanlar buraya uyar dedik. İkizdere'de ormana, doğaya şiddet var, Türkiye genelinde kadına şiddet var. Biz bunları buluşturalım istedik. Başkanımız talebimizi duydu ve fidanları getirdik.

İlk kurtardığımız fidanın ismi Diren. İkizdere direnişi bir kadın hareketine dönüştü. Kadınlarımızın bu kadar dirençli olacağını tahmin edememiştim, duygulandım. Ağaçlarımızı fidanlarımızı İzmir halkına, Tunç Soyer'e emanet edeceğiz. İçimiz rahat, çok mutluyuz. Turuncu Bahçe fikri Türkiye'de tek, Tunç Başkan da zaten Türkiye'de tek” dedi.

ALBAYRAK: KADINLAR YAŞASIN

Gürdere Köyü sakinlerinden, direnişin sembol isimlerinden Ayşe Albayrak, “Bizi burada misafir eden Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ormanlarımızı aldılar, talan ettiler. Büyükşehir Belediyesi, oradan kurtardığımız fidanları buraya dikip kadınlar adına yeşertecek. Kadınları öldürmesinler, kadınlar yaşasın, dokunmasınlar. İkizdere'de çok şiddet gördük. Ormanlarımızı korumak için savaşıyoruz” diye konuştu. Albayrak, konuşmasının ardından Başkan Soyer için yazdığı türküyü söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Soyer ile eşi Neptün Soyer, törene katılanlarla birlikte Turuncu Bahçe'ye fidan dikti.

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