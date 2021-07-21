İkizköy direnişine destek çığ gibi büyüyor

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sınırları içerisindeki Akbelen ormanlarında 700 dönümlük alanın termik santrallere kömür sağlamak için kesilmesine engel olan ve Muğla Bölge İdare Mahkemeleri'nde dava üzerine dava açan İkizköylüler'in Kurban Bayramı'nda başlayan nöbeti devam ediyor.

CHP, İYİ PARTİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN DESTEK

Köyün sınırındaki 700 dönümlük ormanlık alana yayılarak 24 saat nöbet tutan köylülere, bugün de CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, MUÇEP ve Missgibi1Bodrum Grubu’nun Kurucusu Tülin Mor Janes ve grubun sözcüsü Safiye Özuygun bölgeye giderek köylülere destek verdi.

“PİKNİK YAPILMASINA BİLE İZİN VERİLMEYEN ORMANLARI MADEN UĞRUNA YOK EDİYORLAR”

Janes, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* Piknik yapılmasına bile izin verilmeyen bu ormanlarda kömür çıkarılması için ormanların katledilmesine neden izin verilmesini anlamış değiliz.

* Toprağın hem üstü tarım arazileri hem de 3 bin yıllık tarihi değerlerimiz arkeolojik sit alanları neden kömür için talan ediliyor? Daha çok turizm gelirimiz artsın diyoruz ama doğal ve tarihi zenginliklerimizi yok ediyoruz.

* Turist kömürle madeni mi görmeye gelsin, kömürle kirlenmiş havayı solumaya mı yoksa kelleşmiş dağları ziyarete mi gelsin? Köylüler ait olduğu topraklardan neden koparılıyor ? Ne için?

* Artık bütün dünyanın vazgeçtiği yöntem olan kömürden enerji elde etmek için mi? Neden elimizde var olan güneşi, rüzgar ve atıkları kullanarak temiz enerji üretimine geçmeyelim? Ormanlardan, tarihi alanlardan, köylülerin yaşam alanlarından elinizi çekin.

DAVUTOĞLU KÖYLÜLERE MORAL VERDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün köylüleri arayarak, her konuda yardımcı olarak destek vereceğini ve köylülerin haklı mücadelelerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.

“HAYVANLARI SULADIM, YEMİNİ VERDİM, NÖBETE GERİ GELDİM”

Akbelen ormanlarından yayılan feryadı duyurmak için çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak tüm Türkiye'ye duyuran 42 yaşındaki Necla Işık ise, şunları söyledi:

* Bu ormanlardaki tehlike kalkmadan buradan ayrılmayacağız. Biraz önce burayı arkadaşlarımıza bırakıp hayvanlarıma su ve yem verip geri geldim. Çünkü ormanlarımızı korumazsak ne hayvanımız ne tarlamız ne bağımız bahçemiz kalacak.

* Yaşam maden ocağı uğruna yok olacak, buna izin vermeyeceğiz. 5 günde Türkiye'nin onlarca il ve yüzlerce ilçesinden gelenler ve sosyal medyadan verilen destek ile direniş gücümüz kat kat arttı.

“İKİZKÖY ORMANLARI EKOLOJİ VE DOĞAYI KORUMA PLATFORMU OLACAK”

SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan İkizköy Çevre Platformu Sözcüsü Deniz Gümüşel de şu ifadeleri kullandı:

* Yaklaşık iki yıldır hem köyde hem de hukuksal alanda mücadele ediyoruz. İkizköy, Muğla'da bile tanınmıyordu, mücadelemizi artık tüm Türkiye öğrendi.

* Bugün Kazdağları'ndaki mücadeleye oradan İkizdere'deki mücadeleye destek veren sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sesimizi duyurmayı başardık. Ancak biz özellikle siyasilerin sadece bugün değil, ormanların tehlikede olduğu her gün yanımızda olmalarını istiyoruz.

* Bu nedenle İkizköy'de nöbet tuttuğumuz alanı Ekolojik Yıkımlar ve Doğa Katliamları Hukuk Alanı haline getirip, önümüzdeki günlerde Muğla ve Türkiye'deki bu tür çevre saldırılarına yönelik açık oturumlar ve forumlar düzenleyeceğiz.

İkizköylü kadınlar nöbet tuttukları çadırlarda bez kumaşlardan yeni pankartlar dikmeyi ise sürdürüyor.

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