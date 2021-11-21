İklim için kod kırmızı

Dünya liderleri COP26 Zirvesi’nde iklim değişikliği için acil durum ilan etti. Zirvenin ev sahibi Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Chilcott ise, ‘’Son bir şans var” dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

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Dünya liderleri geçen hafta Birleşik Krallık bayrağı altındaki İskoçya'nın Glasgow kentinde bir araya gelerek iklim değişikliği konusunu masaya yatırdı. İklim değişikliği ile ilgili olarak ‘'Kod Kırmızı” ilan eden liderler, bunun dünyanın giderek ısındığı ve gezegeni zor günlerin beklediği anlamına geldiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in analizlerine göre giderek çölleşen bölgelerde yaşayan 1 milyar kişinin 2050'ye kadar ‘İklim mültecisi' olabileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HEDEFLERİ DESTEKLİYOR

Bu şartlar altında, Glasgow'daki COP26 Zirvesi'nde bir araya gelen 200'e yakın ülke temsilcisi, küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyi aşmasını engellemek için gereken önlemleri tartıştı.

Türkiye'nin de altına imza attığı hedeflerin arasında; 2040 yılından sonra fosil yakıtlı araç kullanımına son verilmesi, yeni ormanlar oluşturulması ve emisyonların düşürülmesi gibi önlemler var.

Zirveye Birleşik Krallık olarak ev sahipliği yapan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott da, ‘'İklim değişikliği konusunda korkunç bir sonuçla karşılaşmak istemiyorsak son bir şans var” diyerek durumun aciliyetine dikkat çekti. “Kod Kırmızı” diyen Büyükelçi Chilcott, “Küresel sıcaklık artışının sınırlanması için, zengin ülkelerin oluşturulan fona katkı yaparak yoksul ülkelere destek vermesini istiyoruz” dedi.

FİNANSMAN SAĞLANACAK

Yeşil projelerin önemine değinen Chilcott, şöyle konuştu: “Dünya genelinde, finansmanların yüzde 40'ının iklim hedeflerini yerine getirecek projelere aktarılması kararı alındı. Bu da 130 trilyon dolarlık bir finansman anlamına geliyor.” Büyükelçi, bu amaçla gelecek yıl Londra'da ‘Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı' yapılacağını açıkladı.

PROTESTOLAR EKSİK OLMADI

Glasgow'daki zirve süresince, kentin pek çok noktasında gösteriler düzenlendi.

İklim değişikliğiyle ilgili daha daha cesur adımlar atılmasını isteyen protestocular ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Cumhurbaşkanı Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un maskelerini takıp, liderlere ‘'Konuşmayın, harekete geçin” çağrısı yaptılar.

İstanbul riskli bölge

COP26 İklim Değişikliği Konferansı'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. ‘'Kentlerin iklim değişikliği sorununda hem fail hem mağdur olduğu bir düzende yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, İstanbul'u 16 milyon için daha güvenli bir hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İstanbul'un deprem riski en yüksek bölgelerden birinde bulunduğunu dile getiren İmamoğlu, “İstanbul'a dayatılan Kanal İstanbul projesini, sadece deprem açısından değil, pek çok açıdan kentin güvenliği için en ciddi risk olarak kabul ediyoruz” dedi.