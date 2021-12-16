İktidara ‘1 dolar 15 TL’ tepkisi: Çocuklarınızdan hiç mi utanmıyorsunuz?

Doların sabah saatlerinde yeni bir rekora imza atarak 15 liranın üzerine çıkması üzerine muhalefet partili siyasiler iktidara sert tepki gösterdi.

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Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararı öncesinde dolar/TL'de 15 seviyesi de aşıldı ve 15,28 seviyesi görüldü. Euro/TL'de de 17,27 ile rekor tazelendi.

Doların 15 TL üzerine çıkması üzerine iktidarı sert sözlerle eleştiren muhalefet partili siyasiler şu paylaşımlarda bulundu:

“HİÇ Mİ ÇOCUKLARINIZDAN UTANMIYORSUNUZ?”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Eyy Akp! Bu memleket bu kadar kötülüğü hak etmiyor…Ülkeyi yağmaladığınız yetmedi şimdi temelli batırmak için niçin bu kadar çaba sarf ediyorsunuz? Niçin iradeleri felç olmuş, kişilikleri hiçleşmiş bir suretler güruhuna dönüştünüz? Hiç mi çocuklarınızdan utanmıyorsunuz?

“ESERİNİZLE ÖVÜNÜN!”

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Dolar 15 TL. Ülkemizi elin evladı için, 1 milyoncu mağazasına çevirenler, kendi evladını öz vatanında garip, öz vatanında parya yapanlar, eserinizle sıkılmadan hala övünebiliyorsanız buyurun övünün.

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