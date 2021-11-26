‘İktidardan yabancı çiftçiye destek, Türk çiftçisine köstek’

TBMM Dış İşleri Komisyonu'na sunulan Türkiye-Ukrayna Kalkınma İşbirliği Antlaşması'nın onaylanmasına ilişkin yasa teklifinde Ukrayna'daki çiftçileri kalkındırmak için teknik ve mali yardım yapılmasını öngören düzenlemeye CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye-Ukrayna Kalkınma İşbirliği Antlaşması'nın onaylanmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'na sunuldu. Anlaşmayla Türkiye'nin Ukrayna ile ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerini geliştirmesi ve Ukrayna'nın kalkınmasına yardımcı olunması amacıyla Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Ukrayna'da uygulamaya konulacak projelere hukuki zemin sağlanması hedefleniyor.

Anlaşmada sayılan işbirliği alanlarında TİKA'nın Ukrayna'ya teknik ve mali yardımda bulunacağı alanlar arasında “tarımsal üretimin artırılması” başlığının yer alması dikkat çekti.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukraynalı çiftçiye Kalkınma İşbirliği Antlaşması ile destek vereceği düzenlemeye tepki gösterdi.

“TÜRK ÇİFTÇİSİ BORÇ VE HACİZ KISKACINDA KIVRANIYOR”

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman Ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çiftçileri kalkındırmak için teknik ve mali yardım yapılmasını öngören düzenlemeyi eleştirerek, iktidarın yabancı çiftçilere destek olmak istemesine bir anlam veremediklerini söyledi.

CHP'li Başevirgen açıklamasında, iktidarın Türk çiftçisine destek olmak yerine köstek olmayı tercih ettiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizdeki çiftçiler 205 milyar lirayı bulan borcun altında ezilirken, 3 yılda 184 binden fazla tarımsal işletme kapanmışken, 174 bin çiftçi bankaların takibinde, 4 bin 145' i de icralık olmuşken, iktidarın aklı fikri yabancı çiftçileri kalkındırmakta. İktidar Türk çiftçisine köstek, yabancı çiftçiye destek olmayı seviyor. İktidar önce borç yükü altında ezilen, ektiği üründen kazanamayan çiftçisine sahip çıksın. Türkiye'de 1 milyon çiftçi üretimi bıraktı. Son 20 yılda 4 milyon hektardan fazla tarım arazisi ekim dışı kaldı. Girdi maliyetlerindeki önlenemez artış nedeniyle ektikçe zarar eden çiftçi üretimi bıraktı. 2020 Ağustos'ta 577 bin 923 olan sigortalı çiftçi sayısı, 2021 Ağustos'ta 536 bin 42'ye geriledi. Türk tarımı ve çiftçisi bu haldeyken iktidar ısrarla yüzünü yabancı çiftçilere dönüyor. Yerli çiftçi ve üretici can çekişirken, gözleri yabancı çiftçiden başkasını görmüyor.”

“İTİBARDAN TASARRUF ETMEYENLER ÇİFTÇİDEN FERAGAT EDİYOR”

CHP'li Başevirgen açıklamasını son kısmında, iktidarın itibardan tasarruf etmediğini, ancak çiftçiyi görmezden geldiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

“İtibardan tasarruf olmaz diyerek, Sırbistan, Ukrayna ve Sudan gibi ülkelerin çiftçilerine destek vereceklerine dönüp perişan halde olan çiftçilerimize baksınlar. Sözde milli ve yerli olduklarını söylüyorlar ama uygulamada milli olan ne varsa değersizleştiriyorlar. İtibardan tasarruf etmeyenler, çiftçi ve üreticiden feragat ediyor.”

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