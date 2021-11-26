İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama: Öğretmenin paylaşımı montaj çıktı

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından “Bugün CHP’li öğrencilerin notunu kırdım” diye paylaşım yaptığı ileri sürülen öğretmen hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada paylaşımın gerçek olmadığı, montaj olduğu belirtildi.

İsmail AKDUMAN

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Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon’da Tevfik Serdar Anadolu Lisesi öğretmeni Osman Bayrak’ın “Bugün CHP’li öğrencilerimin notunu kırdım” şeklindeki paylaşım yaptığı iddiası üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada paylaşımın gerçek olmadığı, montaj olduğu belirtildi.

“TEKNİK İNCELEMELER YAPILDI, MONTAJ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İlimiz Ortahisar İlçesi Tevfik Serdar Anadolu Lisesi öğretmeni Osman Bayrak’ın kendi sosyal medya hesabından yaptığı iddia edilen ‘Bugün CHP’li öğrencilerimin notundan kırdım' şeklindeki paylaşım hakkında, adı geçen öğretmen tarafından paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını, hesabının başkası tarafından ele geçirimiş olabileceğinden bahisle şikayetçi olmuş, müracaata ilişkin C.Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştır.

* Adı geçene ait ve paylaşımın yapıldığı iddia edilen sosyal medya hesabında, il Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapordan da teyit edildiği üzere; müracaatçı öğretmenin hesabından, sosyal medyada dolaşan paylaşımın hiçbir şekilde yapılmadığı, hesabının da hacklenmediği, hesaba en son 30 gün önce kendisi tarafından erişildiği, bu tarihten itibaren hesabını hiçbir şekilde kullanmadığı anlaşılmıştır.

* Söz konusu paylaşımın, montaj yöntemiyle oluşturularak, whatsapp uygulaması üzerinden sosyal medyaya taşındığı değerlendirilmiştir. Bu kabul edilemez paylaşım ve yöntemlere tevesül edenler hakkında, adli merciler ve kolluk birimlerince gerekli soruşturma yürüttülmektedir.

“BENİM YAPMADIĞIM ANLAŞILMIŞTIR”

Öğretmen Osman Bayrak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paylaşımı kendisinin yapmadığını dile getirdi. Bayrak, “Trabzon Siber suçlar tarafından detaylı hesap incelemesi sonucunda, hesaba en son 1 ay önce girildiği, silinti ve başka bir paylaşım olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın benim tarafımdan yapılmasının mümkün olmadığı da görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.