İl Milli Eğitim Müdürü, koltuğunda 25 gün oturabildi
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine 25 gün önce atanan Bülent Altıntaş görevden alındı.
Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’in başka bir kuruma atanmasının ardından boşalan koltuğuna 25 gün önce oturan yeni İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş gece yarısı görevinden alındı.
AKP’Lİ VEKİL DAHA DÜN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNMUŞTU
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atanan çiçeği burnunda Bülent Altıntaş’ı, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin dün ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yeni görevinde başarılar dilemişti.
YERİNE GÜR ATANDI
Görevden alınan Altıntaş’ın yerine Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Serkan Gür atandı.
İL YÖNETİMİ ETKİLİ OLDU İDDİASI
Yeni atanan il müdürü Bülent Altıntaş’ın görevden alınmasından AKP Bursa il yönetimin etkili olduğu iddia edildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in atamalarında bazı AKP’li yöneticilerin rahatsız oldukları ileri sürüldü.
ŞANLIURFA’DAN DA TEPKİLER YÜKSELMİŞTİ
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in görevinden alınmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, görev değişikliklerinde istişare yapma çağrısında bulunmuştu.