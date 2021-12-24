İlaç sıkıntısı Meclis gündeminde

İlaç temininde yaşanan sıkıntıları gündeme getiren CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Yabancı firmalar da sabit kur olan 4.57 TL'den Türkiye’ye ilaç göndermiyor. Bu sorun sektörde bir darboğaz yaratıyor. Hastalar ve eczacılar arasında anlaşmazlıklara yol açıyor, ilaç sıkıntısı büyüyor" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, sabit kurdan ilaç alımının sektörde bir darboğaz yarattığına dikkat çekti.

“DİYABET, TANSİYON, AĞRI KESİCİ TEMİNİNDE SIKINTI YAŞANABİLİR”

Kurlarda yaşanan dalgalanmaların hammadde ve belli alanlarda tamamen dışa bağımlı olan ilaç sektörünü vurduğunu kaydeden Aydın, Şubat ayında belirlenecek fiyat tarifesinde yeterli bir artışın olmaması durumunda diyabet, tansiyon, ağrı kesici, ateş düşürücü gibi ilaçların temininde ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini ifade etti.

“SABİT KUR NEDENİYLE İLAÇ GÖNDERMİYOR”

Yurtdışından temin edilen ilaç ve ilaç hammaddeleri için 1 euro karşılığında 4.57 TL olarak kabul edildiğini belirten Aydın, “Yabancı firmalar da sabit kur olan 4.57 TL'den Türkiye'ye ilaç göndermiyor. Bu nedenle de yüzlerce ilaç temin edilemiyor.

Vatandaş, elinde reçete ile eczane- eczane geziyor ama aradığı ilacı bulamıyor. Hastalar ve eczacılar arasında anlaşmazlıklara yol açıyor. İyi bir fiyat dengesi kurulmazsa bu sorunlar katlanarak artacak” dedi.

“BUNUN SORUMLUSU ÜLKEYİ YÖNETENLER”

Aydın, “Bütün dünyada sistem nettir. Eğer ilaçta, gıdada pazarda ürün bulunamıyorsa, fiyat istikrarı yoksa ve bundan bir sıkıntı doğuyorsa bunun sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir.

İlaç fiyat güncellemesi her yılın şubat ayında yapılıyor. Ancak bu sefer şubat ayı beklenmemelidir. Sağlık Bakanlığı acil olarak hiç beklemeden yeni fiyat kararnamesini çıkartması gerekiyor” diye konuştu.

“ÜLKEYİ YÖNETENLER ŞİDDETE SESSİZ”

Son dönemde artan eczacılara yönelik şiddet olaylarına da tepki gösteren Aydın, ülkeyi yönetenlerin toplumda giderek artan şiddete sessiz kaldığını belirtti.

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