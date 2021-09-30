Sungurlu’da corona alarmı! Yeniden kırmızıya büründü
Corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan denetim ve aşılamanın ardından sokağa çıkma kısıtlamalarının da olumlu etkisi, Çorum Sungurlu’daki yoğunluk haritasına yansımıştı. Daha önce kırmızıdan yeşile dönen risk haritası, bugünlerde tekrar kırmızıya dönmeye başladı.
Daha önceleri, corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, aşılama ve kaymakamlık tarafından alınan tedbirler, salgın yayılımının düşmesine olumlu yansımıştı.
Bu sayede Sungurlu'da corona virüsü yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar tamamen yeşile dönmüştü.
SON BİR HAFTADA GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ
Son bir haftadır vaka sayılarındaki gözle görülür artış, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar tekrar artmaya başladı. İHA