İletişim Ege Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Ege Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 96 öğretim üyesi alınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ege Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri istihdam edecek.

Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eğitim, Çeşme Turizm, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Mühendislik, Fen, Edebiyat, Ziraat ve Tıp Fakülteleri ile Bergama Meslek Yüksekokulu, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Güneş Enerjisi Enstitüsü ve Moda ve Tasarım Yüksekokuluna alınacak 96 öğretim üyesi için başvurusu süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olarak açıklandı.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…