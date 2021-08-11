İlhan Taşçı’nın RTÜK toplantısına girmesi engellendi
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, bugün yapılan RTÜK toplantısına katılmasının engellediğini ileri sürdü.
Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi bugün yapılan toplantıya katılmasının engellendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün Üst Kurulda, beni “ihsası reyde”* bulunmakla suçlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in teklifiyle toplantıya katılmam engellendi ve salondan ayrılmak zorunda bırakıldım. Gerekçe yangın haberlerine sansürü kamuoyuna duyurmak! Konuya ilişkin birazdan ayrıntılı açıklama yapacağım.”
*İhsası rey: “Oyunu/tarafını belli etme” olarak tanımlanan hukuki terim.