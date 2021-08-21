İlker Başbuğ’dan emekli generalin tutuklanmasına tepki

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, yargılandıkları 28 Şubat davası kapsamında ceza alan ve bu cezaları Yargıtay tarafından onanan 14 emekli generalin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine tepki gösterdi. Başbuğ, “Adil olmayan bir yargılama sonunda on dört emekli komutanın cezaevlerine konulması vicdanlı insanların yüreklerini bir kez daha yaralamıştır” dedi.

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat Davası’nda verdiği müebbet hapis kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından 14 emekli generalin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine bir tepki de Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösteren emekli orgeneral İlker Başbuğ, “Adil olmayan bir yargılama sonunda on dört emekli komutanın cezaevlerine konulması vicdanlı insanların yüreklerini bir kez daha yaralamıştır” ifadelerini kullandı.

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