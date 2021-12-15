İlkokulda 7 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir ilkokulda 3. sınıf öğrencisi 7 çocuğu taciz ettiği iddia edilen öğretmen gözaltına alındı. Veliler okulu basarken valilik olayla ilgili açıklama yaparak öğretmen hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

İsmail AKDUMAN

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İlkadım ilçesinde ki bir ilkokulda görev yapan öğretmen Y.Ö’nün çeşitli zamanlarda 3. sınıf öğrencilerini taciz ettiği iddia edildi.

Öğretmen Y.Ö gece evinde gözaltına alınırken ve cep telefonu ile bilgisayarına incelenmek üzere el konuldu. Olayı öğrenen veliler bugün okula gidip tepki gösterdi.

Polisler velileri ikna ederek okuldan uzaklaştırırken, Samsun Valiliği yazılı açıklama yaptı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okulun güvenlik kameraları polis tarafından incelenmeye başlanıldığı belirtilirken, Samsun Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bahsi geçen öğretmenle ilgili adli ve idari soruşturma açılmış ve öğretmen açığa alınmış olup konu Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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