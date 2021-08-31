İmam, 3 kız çocuğunu dere kenarında öldürdü

Trabzon'un Of ilçesinde iddialara göre eşiyle ailevi sorunları olan 36 yaşındaki imam Emre G. 4,7 ve 11 yaşındaki 3 kız çocuğunu dere kenarında tabancayla vurarak öldürdü. Emre G., daha sonra 112 Acil Çağrı Servisi arayarak ambulans istedi.

İsmail AKDUMAN

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Of’un Uluağaç köyünde cami imamı olarak görev yapan Emre G., iddialara göre bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle evi terk edip kendi ailesinin yanına giden eşinin yanında bulunan çocuklarını akşam saatlerinde ziyaret etti.

3 çocuğuyla birlikte evden ayrılan ve dere kenarına giden imam, burada yanında bulunan tabanca ile 4, 7 ve 11 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu ateş ederek öldürdü.

“ÇOCUKLARIMI VURDUM AMBULANS GÖNDERİN”

3 kız çocuğunu vurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayan imam Emre G. “Çocuklarımı vurdum. Acil ambulans gönderin” diyerek yardım istedi. Olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri dere yatağında 3 küçük kız çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Jandarma imamı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.