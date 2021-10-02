İmamdan Atatürkçüler hakkında çirkin yorum

Çanakkale Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Cami (Büyük Cami) imamı Mehmet Mutlu'nun sosyal medyada, Necmettin Erbakan'ın sözlerini içeren paylaşımın altına yaptığı "Mustafa Kemal'in itleri öyle düşünüyor" yorumu büyük tepki çekti. CHP Gelibolu İlçe Başkanlığı, imam Mutlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Halil ATAŞ

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Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Cami imamı Mehmet Mutlu’nun Atatürkçüler hakkındaki sözleri tepki çekti.

ÇİRKİN İFADELER KULLANDI

Gazi Süleyman Paşa Cami imamı Mehmet Mutlu, sosyal medyada Saadet Partisi kurucu lideri Necmettin Erbakan’ın sözlerini içeren bir paylaşımın altına “Mustafa Kemal’in itleri öyle düşünüyor” yorumu yaptı. Mutlu’nun Atatürkçüler hakkında sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

İMAM HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Atatürkçüler hakkında çirkin ifadeler kullanan imam Mehmet Mutlu’ya tepki gösteren CHP Gelibolu İlçe Başkanlığı, “Gelibolu Müftülüğü’nde görevli Gazi Süleyman Paşa Camii (Büyük Cami) imamı Mehmet Mutlu'nun sosyal medya platformunda yapmış olduğu yorumu kınıyor, gerekli adli işlemleri başlatıp, takibinin yapılacağını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız..” açıklamasında bulundu.