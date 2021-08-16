İmamoğlu açıkladı! Eylül sonunda açılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bebek sahili ve Bebek Parkı’nda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden kısa bir sunum aldıktan sonra değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, park ve sahilin Eylül ayı sonunda açılacağını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bebek sahili ve Bebek Parkı'na, saha ve inceleme gezisi düzenledi.

Yüzyıllık ağaçlara ev sahipliği yapan Bebek Park'ı ve Bebek sahilindeki çalışmaları yakından inceleyen İmamoğlu, yaptığı açıklamada sahildeki düzenlemenin, demir kalıp kazıklarla yapıldığını belirterek “Birkaç avantaj elde ediyoruz; hem Bebek Parkını yeniledik hem buradaki sahil düzenlemesini toparlamış oluyoruz” dedi. Farklı modelin boğazda denendiğini ifade eden İmamoğlu, “İnsanlar hem ön kademede hem arka kademede aynı anda boğazı izleyebilecekler. Burada bir temizlik de olacak. Yani burası tümden sahili açık güzel bir alanı olacak” diye konuştu.

“TEKNE KİRLİLİĞİ VAR”

Boğaz’daki önemli konulardan birini de tekne kirliliği olduğunun altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Belli alanları insanlarımız izleyemiyor, yaşayamıyor. Burada bir nevi onun da iyi bir örneğini başlatmış olacağız. Boğazın tümünde böyle bir gözlem ve analiz yapıyoruz. Çünkü bazı yerlerde tekne olabilir, bazı yerlerde olmamalı. Özellikle, ticari teknelerle ilgili sorunlar var. Aşırı yüksek, büyük tekneler boğazın güzelliğini insanların görememesine, yaşayamamasına sebep oluyor. Bu noktada da burası örnek bir iş olarak ortaya çıkacak.”

EYLÜL SONUNDA AÇILACAK

Sahildeki düzenleme ile birlikte Bebek Parkı'nda da önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden İmamoğlu, “Bebek Parkı'nın çok değerli bir biçimde toparlanması da güzel oldu. Orada ciddi de bir ağaç bakımı da yaptık. Özellikle eski çınarlarımızla ilgili. İnşallah güzel bir açılışı Eylül sonunda yapıyor olacağız” dedi.

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