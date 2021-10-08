İmamoğlu: Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Canlı’nın adına inşa edilecek BİLSEM etkinliği öncesinde de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türk futbolunun efsane spor insanı Özkan Sümer’i, Maçka’daki mezarı başında andıktan sonra, ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan İmamoğlu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan kadın yurttaşlara, “Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm” şeklinde espri yaptı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vatandaşlar, çay içerek soluklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, “Maçka seninle gurur duyuyor” ve “Trabzon'un gururu İmamoğlu” tezahüratları ile karşıladı. Maçka'dan Gümüşhane'nin Torul ilçesine geçen İmamoğlu'na vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, bir yurttaşın talebi üzerine, yeni evlenecek çifte, cep telefonu üzerinden video mesajla mutluluklar diledi. Bir vatandaşın, “İmamoğlu, sanki halamın oğlu” sözleri de gülüşmelere neden oldu.

“GERÇEKTEN HALKIN İÇİNDE BAŞKANSINIZ”

İmamoğlu, Torul esnafını ziyaret etti. İmamoğlu, züccaciye dükkanı işleten bir esnafın, “İnsanlar derdi ya, ‘Halkın içinden bir Başkan'; ben ilk defa gördüm sizi yüz yüze. Gerçekten halkın içinden bir Başkansınız. Sizleri tebrik ediyorum” sözlerine, “Allah razı olsun. Birlikte çalışıyoruz. İnşallah güzel duygularınızın bereketi, bu güzel ticarethanenize yansısın. Bereketiniz bol olsun. İnşallah sıkıntılı günleri hep birlikte atlatırız” yanıtını verdi. Yol üstünde toplanan vatandaşlara kısa bir konuşmayla seslenen İmamoğlu, Torul'dan Gümüşhane'ye geçti.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Cuma namazını, Hasanbey Caddesi üzerindeki Kemaliye Camii'nde kılan İmamoğlu, namazın ardından Gümüşhaneli vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan kadın yurttaşlara, “Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul'a götürürüm” şeklinde espri yaptı.

Yoğun ilgi altında yürümeye çalışan İmamoğlu, bir taksi durağı önünde bir sandalye üzerine çıkarak vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Sizlerin sıcak karşılaması beni mutlu etmiştir. Allah hepinizden razı olsun. Güzel cuma günü, güzel Gümüşhane’mizin, benim de yaşamımın her zaman değerli bir yeri olan bu güzel şehrimizin, güzel hemşehrilerimizin yanında olmak, beni çok bahtiyar etti.

* İnşallah çok daha güzel günlerde, hukukun, adaletin, insanların eşitliğinin, çocuklarımızın gelecekle ilgili umudunun, gençlerimizin hiçbir zaman işsizlik sorununun olmadığı ve her birimizin eşit ve hakça bölüştüğü bir memleketin var olduğu, ticaretin bereketli olduğu günlerde yine Gümüşhane’de buluşmak dileğiyle, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

* Komşularınıza, herkese bizden selam, saygı iletin. Bilin ki, İstanbul’da sizi hiç mahcup etmeyecek kıymetli hizmetleri yapmakta her zaman kararlı olan bir kardeşiniz, bir hemşeriniz vardır. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun.

TEKKE'DE ATLI KARŞILAMA

İmamoğlu, Gümüşhane Merkez'e bağlı Tekke beldesi girişinde, ellerinde Türk bayrağı olan atlı vatandaşlarca karşılandı. Vatandaşların ikramlarından tadan İmamoğlu, çay eşliğinde sohbetler gerçekleştirdi, vatandaşlarla birlikte halay çekti.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu: Bu memlekette çok yakın zamanda her şey çok güzel olacak