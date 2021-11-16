İmamoğlu: Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli

İBB Başkanı İmamoğlu, sabit saat uygulamasından vazgeçilmesi çağrısında bulunarak, "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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2016 yılında, Berat Albayrak'ın enerji bakanlığı döneminden bu yana uygulanan kalıcı yaz saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya paylaşımında İmamoğlu, “Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

CHP SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kalıcı yaz saati uygulamasının sürdürülmesini geçtiğimiz günlerde TBMM gündemine taşımıştı. Yüceer önergesinde; eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ısrarıyla 2016 yılında alınan 8589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 1972 yılından beri uygulanan yaz-kış saati ayrımından vazgeçildiğini anımsatmıştı.

“Yapılan araştırmalar beş yıl önce enerjide tasarruf amacıyla yapılan değişikliğin tasarruf yerine israfa neden olduğunu yansıtmaktadır” diyen Yüceer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez‘e “Kalıcı yaz saati uygulamasından geri dönülmesi Bakanlığınızın gündeminde midir?” diye sormuştu.

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